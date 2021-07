16 июля 2021 г. Кейти Гиббонс | The Times Международное исследование выявило более 200 симптомов длительного Covid "Длительный Covid имеет более 200 симптомов, влияющих на 10 органов, говорится в новом международном исследовании. Британские эксперты в области здравоохранения призывают к общенациональной программе скрининга, чтобы помочь выявлять это заболевание у людей, которые, возможно, страдают от него, не сообщая медицинским органам", - передает The Times. "Исследование, возглавляемое Университетским колледжем Лондона, выявило 203 симптома длительного Covid, поражающего органы, причем 66 из них сохраняются на срок до 7 месяцев. Наиболее частыми симптомами, о которых сообщают почти 4 тыс. человек, были усталость, пост-нагрузочное недомогание мозга, когда симптомы ухудшаются после физического или умственного напряжения, и когнитивная дисфункция, часто называемая "затуманенным сознанием", - говорится в статье. "Другие общие симптомы включают галлюцинации, тремор, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальную дисфункцию, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потерю памяти, нечеткость зрения, диарею и шум в ушах", - сообщает The Times. "Исследовательская группа, все члены которой перенесли или в настоящий момент болеют длительным Covid, призывает значительно расширить клинические рекомендации по оценке этого состояния. Клиницисты проверяют работу сердца и дыхания, но исследователи говорят, что необходимо включить психоневрологические, неврологические симптомы и симптомы непереносимости физической активности". (...) В исследовании приняли участие 3762 участника из 56 стран, говорится в статье. Они отвечали на вопросник, предназначенный для определения симптомов и периода времени, в течение которого пациенты имели подтвержденный долгий Covid или подозревали его наличие, включая влияние на повседневную жизнь, работу и восстановление здоровья. "Из респондентов 3608 (96%) сообщили о симптомах, выходящих за рамки 90 дней, 2454 испытывали симптомы в течение как минимум 6 месяцев и только 233 выздоровели через 7 месяцев. Около 89% участников испытали рецидивы, главными триггерами которых были физические упражнения, физическая или умственная активность и стресс. В общей сложности 45% заявили, что им требуется сокращенный график работы, а 22% вообще не работали на момент опроса. Три самых изнурительных симптома, перечисленных пациентами, включали усталость (2652 пациента), проблемы с дыханием (2242 человека) и когнитивную дисфункцию (1274 человека)", - отмечается в публикации. (...) Источник: The Times