Кнессет: пакт противников

"Впервые в истории Израиля исламистская партия вошла в правящую коалицию. Может ли все сложиться благополучно?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"49-летний Саид аль-Харуми - депутат от арабской партии РААМ. Он заседает в Кнессете с 2017 года, а с июня является членом новой коалиции под руководством правого премьер-министра Нафтали Беннета. Это самый абсурдный альянс, который когда-либо видела страна, и это о чем-то говорит. В него входят националистические силы, религиозно-сионистские и светские партии, центристы, левые - и РААМ, партия с четырьмя мандатами, которую многие считают исламистской".

"РААМ является политическим ответвлением Исламского движения в Израиле, которое было основано в 1970-х годах по образцу египетских "Братьев-мусульман"*, - поясняет издание. - В Египте "Братья-мусульмане"* были признаны террористической организацией и запрещены, как и их ответвления в Саудовской Аравии и ОАЭ. Другим ответвлением является ХАМАС в секторе Газа, внесенный Европейским Союзом в список террористических организаций. В своем уставе ХАМАС цитирует Хасана аль-Банну, основателя египетских "Братьев-мусульман"*: "Израиль будет существовать до тех пор, пока ислам не уничтожит его".

"Саид аль-Харуми улыбается. По его словам, у РААМ нет организационных связей с "Братьями-мусульманами"* в Египте, Газе и других регионах. "Но идеи, да, они похожи".

"Идея соответствует тому, что делал пророк Мухаммед на Аравийском полуострове", - говорит он. Завоевание полуострова и исламизация населения? Аль-Харуми выражает это иначе. "Идея заключается в свободе. Свобода - одна из основ ислама, - говорит он. - Я как исламист не хочу, чтобы в мире был хоть один угнетенный человек. В моих глазах это и есть настоящий ислам. Если кто-то в Израиле является христианином и хочет жить в соответствии со своей религией, позвольте ему это делать. Я имею право убедить его стать мусульманином, да. Но как исламист я не имею права причинять ему вред".

"На парламентских выборах в марте, к удивлению многих аналитиков, партия РААМ преодолела 3,25-процентный барьер и превратилась из аутсайдера в серого кардинала. (...) Причем именно Биньямин Нетаньяху, который еще несколько лет назад называл арабских парламентариев сторонниками террора, теперь вел переговоры с лидером партии Мансуром Аббасом - и превратил его в глазах общественности из опасного исламиста в потенциального партнера", - отмечает Die Zeit.

"После того как ультраправые партнеры Нетаньяху отказались от сотрудничества с РААМ, Мансур Аббас обратился к лагерю соперников. 11 июня он подписал коалиционное соглашение. У партии нет министра, поэтому формально она не входит в состав правительства. Однако ее депутаты возглавляют важные комитеты Кнессета. А поскольку коалиция имеет лишь очень незначительное большинство, голос РААМ имеет вес".

"Опросы показывают, что растущее большинство арабских граждан Израиля хотят иметь большее право голоса в политике. Мансур Аббас распознал эту тенденцию. Его требования направлены на конкретное улучшение условий жизни его избирателей (...)".

"Тем не менее, многие в Израиле не доверяют РААМ. Шауль Барталь, эксперт по политике безопасности из Университета Бар-Илан под Тель-Авивом, недавно в своей статье предостерег от "мусульманского братства в израильском правительстве". Политики и религиозные вдохновители партии РААМ, пишет он, продолжают стремиться к тому, чтобы однажды заменить еврейское государство исламским халифатом. "Их конечная цель, - также говорит Ахмад Мансур, психолог и эксперт по исламизму с арабо-израильскими корнями, - подорвать общество и создать исламское государство".

"В арабских городах и деревнях по всему Израилю Исламское движение поддерживает сеть гуманитарных организаций, мечетей, молодежных и женских групп. "У них много денег, они получают пожертвования, в том числе из Турции", - говорит Мохаммад Магадли, арабо-израильский радиожурналист, который наблюдает за партией РААМ в течение многих лет. Магадли тоже убежден, что партия, несмотря на весь свой прагматизм, придерживается мировоззрения и целей "Братьев-мусульман"*.

"Саид аль-Харуми, член парламента от партии РААМ, описывает идеологию своей партии так: "Политически мы являемся частью левых, но в социально-религиозном плане мы правые". На практике это означает, что РААМ поддерживает стремление палестинцев к созданию собственного государства и в то же время представляет консервативные ценности, например, когда речь идет о семье и гендерных ролях. Консервативная позиция партии наиболее заметна, когда речь идет о ЛГБТ-сообществе", - говорится в статье.

"Что же значит, что теперь РААМ, исламистская партия, входит в правящую коалицию страны, несущей отпечаток Запада? Изменит ли власть партию РААМ? Или РААМ изменит общество, по крайней мере, арабское меньшинство?", - задается вопросами издание.

"Ахмад Мансур видит положительные моменты в новой израильской коалиции. "У меня здесь очень неоднозначная позиция", - говорит он. Он поддерживает то, что арабская партия наконец-то взяла на себя политическую ответственность в Израиле, "даже если не идеально, что это РААМ". Хотя он предупреждает о постепенном проникновении исламистских групп в общество Германии и Европы, он не видит такой опасности в Израиле; демографические и политические условия, по его мнению, несопоставимы, и, кроме того, израильские службы безопасности бдительны".

"У Саида аль-Харуми тем временем другие заботы. (...) Бедуины страдают от самого высокого уровня безработицы и преступности в стране, многие из них живут в деревнях, которые государство не признает. (...) Он является единственным бедуином в парламенте. (...) "Мы заботимся о слабом населении", - говорит аль-Харуми. И это, по его словам, уже ощущается народом: "Поддержка невероятно большая", - передает Die Zeit.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации