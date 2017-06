16 июня 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Россия - что-то вроде кибердемократии? Кремль пробует себя в этом Владимир Путин, сделавшись высшим руководителем России, разработал различные методы общения с российским населением "поверх голов" других институций и властей, пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. Наиболее известный метод - "Прямая линия" в телеэфире. "Но это телевизионное зрелище - только вершина айсберга. Кремль надеется взрастить компьютеризированное, сверхсовременное открытое общество, где граждане смогут лично сообщать лидерам о своих жалобах, просьбах и законодательных инициативах, не завися от посредничества таких институций ХХ века, как законодательные органы, соцопросы или СМИ", - говорится в статье. По словам автора, Кремль подмечает симптомы того, что российский электорат теряет веру в систему, существующую сейчас, и в ответ продвигает цифровые инновации, призванные решить проблему. Даже некоторые критики считают эту систему многообещающей. "Но, добавляют критики, план Кремля появился на фоне слаженных мер, призванных ограничить подлинную конкуренцию на выборах, "прополоть" мир СМИ и оттеснить на обочину независимые центры по проведению соцопросов", - пишет автор. В апреле Путин обязал администрацию президента собирать и анализировать все просьбы и жалобы граждан, а затем отдавать нижестоящим органам распоряжения о принятии мер на их основе. Этим амбициозным цифровым проектом займется Фонд информационной демократии. Журналисты связались по телефону с главой Фонда - Ильей Массухом, бывшим замминистра связи. Он "сказал, что электронная демократия призвана не заменять, а дополнять устоявшиеся институты и предоставлять новые инструменты для преодоления печально знаменитой инертности российской бюрократии", передает Уэйр. "Демократия не заложена в генах россиян, так что эти новые способы прямой коммуникации между правительством и обществом сулят подлинный шанс на движение вперед, - говорит он. - Это логичный шаг, и президент Путин очень серьезно намерен применить новые технологии для усовершенствования управления. Он ярый сторонник электронного правительства". Со своей стороны, политолог Николай Петров (ГУ-ВШЭ, Москва) утверждает, что официальная политическая система России намеренно разрушается, в то время как Кремль стремится к еще большей и более прямой власти. "Но, очевидно, нужно изобрести что-то новое, дабы создать впечатление тесного контакта с российскими гражданами, которые во многих отношениях становятся более искушенными, - полагает Петров. - Так что Кремль разрабатывает разные методы обратной связи с обществом, в обход не только выборов, но и региональных властей, чьи [отчеты перед Кремлем] больше не считаются надежными". В 2013 году Кремль поручил фонду Массуха создать интернет-портал "Российская общественная инициатива" для размещения петиций. Посетители сайта могут напрямую голосовать за эти петиции, продолжает автор статьи. Однако, утверждает Анита Соболева, член СПЧ при Президенте РФ, со временем стало очевидно, что "Российская общественная инициатива" "не работает, поскольку даже те инициативы, которые набирали достаточно много голосов, никогда не передавались на рассмотрение компетентных властей". По словам Соболевой, ключевая проблема в том, что обращения попадают к прежним чиновникам, а те вольны их игнорировать, отфутболивать или искажать. "Все предложения тонут в вязкой тине, - говорит она. - Чиновники могут написать, что действительно изучили, проанализировали и резюмировали [обращения граждан], но обнаружили, что вносить изменения невозможно или непрактично, либо нужно больше времени на подытоживание, прояснение, уточнение и т.п. На самом деле подлинная связь не расширилась по сравнению с тем, что было раньше". Источник: The Christian Science Monitor