Штайнмайер считает, что отчуждение между Россией и Европой растет

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Frankfurter Allgemeine предостерег Россию от попыток вмешательства в выборы в немецкий Бундестаг осенью текущего года.

"Если дело дойдет до попыток Москвы оказать влияние на выборы в Бундестаг, резерв совместных ценностей неизбежно будет истощаться дальше. Это было бы губительно для обеих сторон", - сказал политик.

Также Штайнмайер дал критическую оценку отношениям между Европой и Россией. "Сегодня Россия ищет свою идентичность скорее не в общих моментах с Европой и с Западом, а в дистанцировании от них", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что "обострение отношений произошло в 2014 году после аннексии Крыма и военных действий России на востоке Украине". Как полагает Штайнмайер, "в настоящий момент не следует ожидать неожиданного сближения между Европой и Россией".

Помимо этого, Штайнмайер высказался по поводу политической ситуации в США. "Не все зависит от американского президента", - сказал он и посоветовал при взгляде на Америку не сосредотачиваться исключительно на Дональде Трампе. "В будущем американцы вряд ли допустят, чтобы все решения в их стране принимались посредством указов, а институты демократии были не задействованы", - такой вывод сделал Штайнмайер после недавнего разговора с одним из американских конгрессменов.