Казахстан потратил 5 млрд долларов на "Звезду смерти", а она даже не стреляет из лазерных пушек

"В Греции я был единственным посетителем. Когда я шел через туннель из философов, меня атаковали рьяные молодые казахи", - рассказывает читателям Foreign Policy журналист Джеймс Палмер. "Это греческий алфавит!", "Пожалуйста, идите сфотографируйтесь у моря!" - говорили они.

Автор поясняет, что это было на второй день выставки ЭКСПО-2017, которая проводится в предместье Астаны, столицы Казахстана. Обычно это глобальное мероприятие, где страны-участницы показывают достижения в своих павильонах и собираются толпы посетителей. "Но сегодня, на первой в истории ЭКСПО в бывшей республике СССР, никаких толп не было", - свидетельствует Палмер.

Выставка проводится в специально разбитом парке. "Его именуют "городом будущего", но он больше похож на гигантский конференц-центр. Организаторы утверждали, что эта территория самодостаточна в плане энергии, которую она получает от ветра и воды. Каждый павильон занимает от одного зала до нескольких этажей в гигантском кругу новых зданий, которые окружают огромную сферу из черного стекла в центре - павильон Казахстана", - повествует автор. "Есть два способа взбесить казахов - упомянуть о Борате или назвать эту сферу "Звездой смерти", - заметил один делегат.

Автор отмечает, что во многих павильонах не было никого, кроме сотрудников. В павильонах Китая, Германии или США он застал примерно по 20 посетителей.

"Представители страны-организатора несколько лет подряд потихоньку снижали численность ожидаемых посетителей на этом трехмесячном мероприятии: с 5 млн до 3, а теперь - до 2 млн. В день открытия там, по официальным данным, побывали 10 тыс. посетителей (но и это сильное округление в большую сторону)", - пишет автор.

Для сравнения: на ЭКСПО-2010 году в Шанхае побывали 73 млн человек. "Официально Астана продала 670 тыс. билетов, но есть серьезные сомнения в реальности многих из этих продаж. Зато почти нет сомнений в стоимости мероприятия - от 3 до 5 млрд долларов", - говорится в статье.

Почему же для проведения ЭКСПО выбрали Астану? И почему Астана подала заявку? - вопрошает Палмер.

В прежние времена выставки ЭКСПО были главной новостью во всем мире, возможностью пустить пыль в глаза перед массовой аудиторией. В годы холодной войны США и СССР возводили павильоны, где хвалились своим превосходством.

Но с 80-х годов ХХ века западная публика мало следит за этими выставками. Во времена мгновенной связи и дешевых перелетов уже не так интересно увидеть в павильоне кусочек Испании или Таиланда. Зато возросла роль частных корпораций на мероприятиях ЭКСПО.

"Однако развивающиеся страны по-прежнему живо интересуются ЭКСПО", - пишет автор. Населению все еще интересно посмотреть на далекие страны и народы, а для правительств это редкий шанс показать себя с лучшей стороны перед международной аудиторией.

"Казахстан неизбежно должен был подать заявку на эту выставку. В Центральной Азии Казахстан, обладающий колоссальными природными ресурсами, наиболее успешно поднялся из руин СССР", - пишет автор. "Экономика неуклонно растет, хотя пресса остается в оковах, а коррупция процветает. Известность Казахстана в мире тоже по-прежнему невелика", - говорится в статье. Поэтому Казахстан старается по возможности принимать у себя международные мероприятия.

Автор отчасти объясняет это "самолюбием" президента Назарбаева. Но, по его мнению, есть и более веская причина: "Как и про другие центральноазиатские государства, иностранцы слабо знают, где находится Казахстан и кто там живет. Для национальной гордости казахов важно сформировать историю нации, чтобы поведать ее всему миру (или, говоря на языке бизнесе, - торговую марку, чтобы лучше продавать)".

"Казахстан потратил на эти мероприятия миллиарды: немаленькие расходы для страны, где почти половина жителей все еще живет на 70 долларов в месяц. Но в качестве национальной истории молодой страны это неплохой вариант", - пишет автор. "Чем я по-настоящему восхищаюсь в казахстанцах: во времена, когда все остальные отворачиваются от остального мира, они хотят его гостеприимно обнять", - сказал Энтони де Анджело, директор по связям с общественностью в павильоне США.

Автор отмечает, что Казахстан подал заявку на проведение ЭКСПО в 2012 году, и соперник был только один - бельгийский Льеж. Поскольку у Казахстана было много нефтедолларов, а Бельгия страдала от долгового кризиса ЕС, Казахстан победил легко.

Но Палмер убежден, что Казахстан совершил ошибку, выбрав для проведения ЭКСПО не Алма-Ату, куда относительно легко добраться жителям Казахстана и соседних стран, а новую столицу Астану. По словам автора, этот город - "смесь тематического парка со стройплощадкой", а современные здания, построенные знаменитыми архитекторами, "вот-вот трансформируются и вступят в бой с Автоботами".

"В Астане много красивых мест, но она полупустынна, а отели - до ужаса дорогие: цены взвинчены из-за иностранных делегаций и провинциальных чиновников, все расходы на их пребывание берет принимающая сторона", - говорится в статье.

Автор продолжает: "Кроме того, почти не предпринималось усилий для привлечения гостей из-за пределов Казахстана. Бессистемная рекламная кампания в России позволила залучить лишь горстку гостей, Air Astana обещала бесплатные билеты на ЭКСПО всем прибывающим по воздуху, но в аэропортах Алма-Аты и Астаны автоматы, выдававшие эти билеты, были сломаны", - пишет автор.

"Вдобавок многие казахи отнеслись к ЭКСПО с осязаемым чувством обиды. Очень многие гордятся выставкой: "Мы готовились к этому четыре года! Даже маленькие дети знают, что такое ЭКСПО!" - сказал Николай Герман, этнически русский житель Казахстана, владелец магазина. Но соцсети в Казахстане полны жалобами на принуждение к приобретению билетов, на перенаправление пенсионных фондов на финансирование ЭКСПО, а также на абсурдность миллиардных расходов на проект, который тешит тщеславие, когда "полстраны все еще справляет нужду в ямы в земле", - пишет автор.

"А еще есть коррупция. Правительство Казахстана уже признало, что в процессе строительства были украдены миллионы долларов. Чиновник, отвечавший за ЭКСПО, главный управляющий строительством и исполнительный директор "фирмы ЭКСПО" (так в оригинале. - Прим. ред.) были арестованы за хищение, отчасти из-за свар в кругах местной олигархической элиты. Это неудивительно: Казахстан - глубоко-коррумпированная страна, а ЭКСПО, как и любое крупное мероприятие, дает раздолье ворам. ЭКСПО-2015 в Милане изобиловала коррупционными скандалами, которые усугубило преобладающее скептическое отношение к этому мероприятию", - говорится в статье.

"Правительство гоняет бродяг через турникеты, чтобы завысить количество [посетителей]", - сказал автору по секрету некий житель Астаны, пожелавший остаться анонимным. Автор поясняет, что в Казахстане "часто арестовывают диссидентов". Строитель Талгат заявил: "Конечно, я туда не пойду! Это для таких, как вы!"

Но, по предположению автора, главная проблема в том, что большая часть ЭКСПО-2017 скучна. Тема "Энергия будущего" означает, что там показывают бесконечные ролики крупных корпораций об энергии солнца и ветра.

Палмер также полагает, что в оформление павильонов мало кто вложил душу. Демонстрируются одни и те же идеи - например, энергетически самодостаточные дома.

Автор обнаружил несколько ярких исключений из общего правила - например, павильон Германии. Дизайнер павильона Великобритании Азиф Хан, показывая дисплей из графеновых нанотрубок, заметил: "Если хоть один ребенок из Казахстана, увидев это, захочет стать ученым или инженером, значит, я справился со своей работой".

По словам корреспондента, иногда можно было увидеть сценки, напоминающие о смысле всей этой затеи. Американские студенты-волонтеры фотографировались с местными и болтали с ними по-русски. Некоторые страны благоразумно привезли музыкантов. Палмер порадовался, когда вокруг литовского ансамбля народного танца собралась толпа. Но из 20 зрителей лишь четверо были посетителями, а не делегатами, отметил он.