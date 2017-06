16 июня 2017 г. Оливия Солон | The Guardian Стало известно, что Facebook раскрыл личности модераторов подозреваемым в терроризме Британской газете The Guardian стало известно, что Facebook подверг риску безопасность своих модераторов контента после того, как неумышленно раскрыл их личную информацию пользователям соцсети, подозреваемым в терроризме, сообщает корреспондент издания Оливия Солон. "Промах в безопасности затронул более тысячи сотрудников в 22 отделах Facebook, которые использовали модераторское программное обеспечение, с тем чтобы проверять и удалять неподобающий контент с платформы, включая сексуальные материалы, разжигание ненависти и террористическую пропаганду", - говорится в статье. Как информирует автор, "ошибка в программе, которая была обнаружена в конце прошлого года, привела к тому, что личные страницы модераторов контента автоматически появлялись в качестве уведомлений в журнале действий групп в Facebook, чьих администраторов удаляли с платформы за нарушение условий обслуживания. Таким образом, личная информация модераторов Facebook становилась доступной для просмотра оставшимся админам группы". По информации издания, "из тысячи пострадавших сотрудников примерно 40 работали в контртеррористическом подразделении, которое находится в европейской штаб-квартире Facebook в Дублине. Из них шесть человек были сочтены "высокоприоритетными" жертвами ошибки, после того как Facebook пришел к выводу, что их личные страницы могли быть просмотрены потенциальными террористами". Газета побеседовала с одним человеком из этой шестерки, который пожелал сохранить анонимность из-за опасений за собственную безопасность и безопасность своей семьи. "Гражданин Ирландии, родившийся в Ираке, которому чуть больше 20 лет, бежал из Ирландии и стал скрываться после того, как обнаружил, что семь человек, связанных с группой, подозреваемой в терроризме, которую он забанил в Facebook (египетская группа, которая поддержала ХАМАС, и, по его словам, включает членов, симпатизирующих ИГИЛ*), посмотрели его личную страницу". Facebook в своем заявлении подтвердил автору факт бреши в безопасности и заявил, что он внес технические изменения, чтобы "лучше устанавливать и предотвращать возникновение подобных проблем". Как отмечает журналистка, модератор, которому пришлось скрываться, входил в число сотен "аналитиков по работе с сообществом", которых наняла по контракту международная аутсорсинговая компания Cpl Recruitment. Аналитики по работе с сообществом - это обычно низкооплачиваемые контрактники, чья задача - контролировать, чтобы в Facebook не появлялся контент, который нарушает его стандарты сообщества". Как рассказывает автор, опасаясь мести, модератор, который впервые приехал в Ирландию как беженец еще в детстве, уволился и переехал в Восточную Европу на пять месяцев. "За работу в сфере контртерроризма ИГИЛ* наказывает обезглавливанием, - заявил изданию бывший модератор. - Все, что им нужно сделать, это сказать об этому кому-то, кто здесь радикально настроен". "Модераторы Facebook, такие же, как он, впервые заподозрили наличие проблемы, когда им начали поступать запросы о дружбе от людей, связанных с террористическими организациями, которые они проверяли, - говорится в статье. - Срочное расследование команды по безопасности Facebook установило, что были раскрыты личные страницы, принадлежащие модераторам контента". Как только утечку зафиксировали в ноябре 2016 года, Facebook созвал "оперативную группу из специалистов по данным, сотрудников отдела по работе с сообществом и расследователей в области безопасности", пишет газета, ссылаясь на внутреннюю электронную переписку компании, а также предупредил всех сотрудников и контрактников, которые, по его мнению, могли пострадать. "Facebook предложил установить домашнюю систему сигнализации и контроля и обеспечить транспорт для поездок на работу и обратно для тех, кто находился в группе высокого риска, - говорится в статье. - Компания также предложила консультации в рамках программы поддержки сотрудников Facebook, помимо консультаций, которые обеспечил подрядчик Cpl". Однако модератор, который бежал из Ирландии, был не удовлетворен гарантиями безопасности от Facebook. Как сообщает журналистка, он вернулся в Ирландию в прошлом месяце, поскольку у него закончились деньги, но до сих пор живет в страхе. "У меня нет работы, у меня чувство тревоги, и я сижу на антидепрессантах, - сказал экс-контрактник. - Я не могу нигде ходить не оглядываясь". В этом месяце модератор подал иск в Дублине против Faceboook и Cpl, требуя компенсацию за психологический урон, который он понес из-за утечки. Колосс социальных сетей приуменьшил угрозу для пострадавших модераторов, но заявил, что он связался с каждым по отдельности, чтобы "предложить поддержку, ответить на вопросы и предпринять серьезные шаги по гарантии их безопасности", информирует издание. Представитель компании сказал: "Наше расследование выявило, что только небольшая группа имен была, вероятно, просмотрена, и у нас нет никаких свидетельств каких-либо угроз вовлеченным людям или их семьям из-за этой ситуации". "Подробности промаха Facebook в области безопасности вновь сфокусируют внимание на той изнурительной и спорной работе, которую осуществляет армия из тысяч низкооплачиваемых сотрудников, в частности на Филиппинах и в Индии", - отмечает корреспондент. Так, модератор рассказал газете, что к контрактникам относились ни как к полноценным сотрудникам Facebook, а как к "гражданам второго сорта". "Ему платили всего 13 евро (15 долларов) в час за исполнение обязанностей, которые требовали специализированных знаний о мировых террористических сетях и заставляли просматривать в высшей степени тревожный материал", - говорится в статье. "Модератор рассказал, что в самом начале он прошел лишь двухнедельное обучение, и ему приходилось использовать свой личный аккаунт в Facebook, чтобы входить в модераторскую систему колосса соцсетей", - говорится в завершении статьи. "Они должны были разрешить нам использовать фейковые страницы, - заявил бывший контрактник. - Они не предупредили нас, что могло случиться нечто подобное". Facebook сказал газете, что после утечки он тестирует использование администраторских аккаунтов, не связанных с личными страницами. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Guardian