Дональд Трамп - жертва предубеждений Вашингтона против России

"Бывают времена, и такое время сейчас, когда мир, кажется, переворачивается с ног на голову. Во время ежегодной "Прямой линии" в четверг президента России спросили о действиях США по введению новых санкций в отношении России. Настаивая на том, что Россия ничего не сделала, что могло бы оправдать новые санкции (что верно), Владимир Путин сказал, что все это - составная часть борьбы за власть в Вашингтоне", - пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

"И в этом он тоже был прав", - полагает она.

Дональда Трампа ненавидит значительная доля американского истеблишмента, в том числе большая часть журналистов, которые относятся к нему с неприкрытым презрением. В число его врагов входят многие члены Республиканской партии, кандидатом от которой он выступил. Они были бы рады избавиться от него, но не так-то просто это сделать, рассуждает Дежевски.

Если и было какое-то особое направление в политике, которое приводило в ярость элиту, то это была надежда на улучшение отношений с Россией, о которой заявил Трамп. Мне непонятно, пишет автор, действительно ли враги Трампа считают, что его политика в отношении России представляет риск для национальной безопасности США и, таким образом, дисквалифицирует его как носителя высшей должности, или же Россия - поскольку она все еще может внушать страх американцам - используется как эмоциональная "бита" в борьбе с ним (примерно как лозунг "Путин хочет "Брекзита" использовался кампанией Remain на референдуме в прошлом году в Великобритании).

"Но несомненное достижение антитрамповских активистов заключалось не только в размытии различий между ними, но и в том, чтобы продолжить словесную перепалку, связанную с Россией, когда Трамп стал президентом. В течение пяти месяцев они "получили голову" советника по национальной безопасности Майка Флинна, распространили идею о том, что президент был избран с помощью враждебной власти, и добились официального расследования ФБР, чтобы доказать это", - говорится в статье.

"Трамп иногда демонстрирует недоумение относительно того, что теперь в Вашингтоне кажется общепризнанным то, что он находится в союзе с Путиным. Я разделяю его недоумение", - пишет Дежевски. Трудность для него заключается в том, что доказать противоположное практически невозможно, и вашингтонская коалиция против него очень сильна, не в последнюю очередь потому, что пресса, добившаяся успеха благодаря Уотергейтскому скандалу, мечтает о возвращении дней былой славы, полагает журналистка.

"Чем это все оборачивается? Трамп в ярости от того, что стал фигурантом расследования спецпрокурора Мюллера, поскольку это должно еще больше ослабить его президентскую власть. Он также в ярости - вновь обоснованно - в связи с утечками информации. Он может быть еще больше угнетен, учитывая отсутствие доказательств, что он вообще что-то сделал, чтобы сорвать расследование Мюллера по России. Все свидетельства указывают в другом направлении: Трамп посчитал пользующегося большим доверием Мюллера источником возможного спасения и хотел, чтобы он действовал немного быстрее, заключает она.