Путин превозносит российскую операцию в Сирии

В четверг президент провел ежегодное телешоу, едва не подпорченное несколькими неприятными вопросами, присланными по SMS, пишет журналист Эммануэль Гриншпан на страницах Le Figaro.

Наблюдатели отмечают, что "Прямая линия" с президентом, которая транслировалась многими государственными и частными телеканалами, была тщательно подготовлена, с тем чтобы создать видимость импровизации, но оставить для таковой минимальное пространство, говорится в статье.

Низкие зарплаты, неудовлетворительная система здравоохранения, ветхое жилье, рытвины на дорогах... Россияне задают президенту вопросы, говоря о снижении уровня своей жизни. Они описывают страну, весьма далекую от смягченной картинки официального телевидения. Владимир Путин, судя по его виду, тоже изумлен. Но у него есть средства защиты: эти проблемы должны решать местные власти. Тем не менее, часто он обещает заняться ими лично, передает журналист.

"Нормальная работа этой прямой линии, которая должна была называться "Царь хороший, бояре плохие", все же была нарушена "троллями", - полагает автор статьи. - Десятки неприятных вопросов один за другим выводились внизу на маленьком экране в кружках. "Три срока президентства, может достаточно?"; "Правда говорят, что Навальный (оппозиционер) теперь про вас фильм снимает?"; "Рогозин (вице-премьер) трудоустроил своего сынка. Может, он и моего сына трудоустроит?". Вопросы, присланные по SMS, должны были проиллюстрировать цунами обращений россиян к своему президенту. "Эти кружки - которые не были видны Путину - вскоре исчезли", - сообщает Гриншпан.

Как говорится в публикации, немногие вопросы, касающиеся внешней политики, предоставили Путину возможность предложить политическое убежище экс-директору ФБР Джеймсу Коми - в случае необходимости, если он подвергнется преследованиям со стороны американского правосудия, "как это было сделано в случае с Эдвардом Сноуденом". Наконец, Путин оправдал российскую интервенцию в Сирии как "абсолютно бесценный опыт" для Вооруженных сил России и "огромная польза для нашего военно-промышленного комплекса". Что касается новых американских санкций, Путин сказал: "Россия всегда жила под санкциями", - передает корреспондент.