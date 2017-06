16 июня 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times На ТВ Путин играл излюбленную роль: российский Мистер Улажу Все Проблемы "В 15-м выпуске своей ежегодной "Прямой линии" в четверг президент Владимир Путин был отчасти Опрой (американская телеведущая. - Прим. ред.), отчасти - царем Соломоном, отчасти - мстителем, борющимся с некомпетентной бюрократией, и в значительной степени - современным царем, отвечая на вопросы в основном от несправедливо обиженных россиян и обещая лично решить их проблемы, - пишет Нил Макфаркуар в The New York Times. - Телевизионное мероприятие в формате общего собрания включало в себя обычный водопад из экономической статистики, в основном благоприятной, обеспокоенности социальными проблемами, горстки заявлений по внешней политике и взгляда украдкой на личную жизнь Путина". Однако, как отмечает журналист, отсутствовали привычные остроты. "Путин вызвал смех только ближе к концу четырехчасовой передачи, когда он сказал, что не припомнит каких-либо шуток о себе, а уж, тем более, любимую шутку, - говорится в статье. - Возможно, формат вопрос-ответ превратился в рутину для Путина - в какой-то момент он глубоко вздохнул - ведь он проводил эти шоу почти каждый год в свою бытность президентом или премьер-министром, начиная с первой передачи 2001 года. По словам Макфаркуара, все должно было выглядеть спонтанным: организаторы объявили за несколько дней до передачи, что приходит огромное количество вопросов. "В конечном итоге, они сказали, что было прислано около 2,6 млн вопросов, тогда как в стране проживают 143 млн человек", - говорится в статье. "Несмотря на регулярные опровержения Кремля, были очевидные знаки того, что "Прямая линия" была заранее подготовлена: это и отсутствие действительно жестких вопросов, и внешне легкие возможности для президента набрать очки перед публикой. Также в шоу фигурировали некоторые из его любимых тем, таких, как развитие Арктики", - отмечает автор. Путин "с сочувствием выслушал всех тех, кто заявил на шоу о своих проблемы, включая больную раком, учительницу с ужасающе низкой зарплатой и женщину, чей дом медленно гниет после потопа. Когда люди, живущие рядом с большой московской свалкой, пожаловались, что она вышла из-под контроля, Путин, прежде чем пообещал найти решение, сказал, что чувствует "вонищу" через экран", передает Макфаркуар. "Практически во всех случаях он выразил удивление, что проблема еще не решена - учитывая, что, какой бы вопрос ни затрагивался, федеральное правительство выделило на него деньги, - и пообещал заняться ею (и виновником) в тот же час", - говорится далее. "Для тех, в чьей жизни есть какое-то несчастье, быть избранными для прямого разговора с Путиным сродни выигрышу в лотерее, - констатирует журналист. - А у правительственных чиновников, которых отметили, возможно, была противоположная реакция". "Если в формате и были какие-то трещины, то это акцент, сделанный в этом году на вопросы и комментарии, задаваемые через социальные сети, - продолжает Макфаркуар. - Эта опция, как кажется, была призвана показать, что государственное телевидение идет в ногу с модой, но из-за нее критические замечания вдруг стали прокручиваться на большом экране, установленном в одном углу студии". "Путин, ты действительно думаешь, что люди верят в это цирк с постановочными вопросами?" - говорилось в одном сообщении. В другом сообщении спрашивалось: "Когда ты перестанешь нарушать предписание Конституции о двух президентских сроках?". "В конечном итоге, программа показала Путина, который делал пометки на маленьких бумажных блоках, в роли, которая ему больше всего нравится, - это роль благосклонного отца народа, контролирующего все ситуации", - заключает Макфаркуар. "Как я могу помочь вам лично?" - спросил он у одной женщины, а другой пообещал: "Я вас навещу". Источник: The New York Times