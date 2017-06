16 июня 2017 г. Рори Смит | The New York Times В то время как российский футбол выходит на мировую арену, его посол прибывает в Англию "Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий с января месяца живет в Лондоне в качестве гостя своего близкого друга Романа Абрамовича", - пишет обозреватель The New York Times Рори Смит. Абрамович, владелец "Челси", помогает Слуцкому изучать английский футбол и знакомиться с людьми в этой сфере. Журналист рассказывает показательную историю: когда технический директор некого клуба из английской Премьер-лиги сообщил, что ищет игрока, Слуцкий порекомендовал ему одного из своих бывших подопечных, российского футболиста. Технический директор "сказал, что знает о нем, - говорит Слуцкий, - но добавил, что слишком рискованно приглашать кого-то напрямую из России. В этой лиге они не ищут игроков. Они говорят, что стандарты в этой лиге слишком отличаются, и им слишком трудно оценить уровень качества". Автор полагает: "Слуцкий столкнулся с точно такой же проблемой". В его послужном списке - три победы в турнирах в период, когда он тренировал ЦСКА (Москва), и 11 месяцев работы во главе российской сборной. Но, когда английский клуб "Халл Сити" недавно подтвердил, что Слуцкий станет его главным тренером, это было воспринято как определенный риск: "В Англии среди тренеров никогда не бывало россиян. Слуцкий, несмотря на свой обширный послужной список в Лиге Чемпионов, был воспринят как непроверенный, необстрелянный, почти что неизвестный тренер". По словам автора, в мире футбола Россия, которая в ближайшие недели примет Кубок Конфедераций ФИФА, а следующим летом - ЧМ, для многих остается практически "терра инкогнита". Трансляции матчей российской Премьер-лиги не привлекают большого интереса за границей. "На европейских турнирах российские клубы обычно производят лишь мимолетное впечатление, а российская сборная за весь период с распада СССР лишь один раз - на Евро-2008 - вышла из группы на крупном турнире", - говорится в статье. Лучшие российские футболисты не склонны пробовать себя в игре в зарубежных клубах. "Слуцкий полагает, что дело не в недостатке талантов (на его взгляд, российский вратарь Игорь Акинфеев, например, входил бы в "верхнюю пятерку в Премьер-лиге"), а в недостатке стимулов", - пишет автор. "В России хорошо платят", - сказал Слуцкий. Вдобавок есть меры, обязывающие на каждом матче выпускать на поле определенное число игроков-россиян. Плюс культурные факторы: "Они у себя на родине, говорят на родном языке, не расстаются с родными", - пояснил Слуцкий. За границей российских игроков в большинстве случаев ожидают второстепенные клубы и, вероятно, значительно более низкая зарплата. Неудивительно, что большинство футболистов в текущем составе российской сборной неизвестно большинству болельщиков за пределами России. Исключение - Роман Нойштедтер, Юрий Жирков и Федор Смолов. "Россия - "мир в себе", футболисты и тренеры туда ездят, но мало кто оттуда приезжает", - пишет Смит. Слуцкий намерен выбраться с "самодостаточного острова" российского футбола. По словам автора, Слуцкий прилежно учится. Например, на матч между "Редингом" и "Фулемом" он пришел с собственноручными заметками об обеих командах. В интервью Слуцкий сообщил, что вместе со своим преподавателем составил рейтинг иностранных тренеров Премьер-лиги по уровню владения английским. "В плане акцента, лексики и тому подобное. Наверху списка - Арсен Венгер и Жозе Моуринью, за ними - Юрген Клопп. Я примерно пятый", - сказал он. В данный момент Слуцкий намерен нагнать Клоппа. Но главным образом Слуцкий погрузился с головой в культуру английского футбола. Он мог бы проводить выходные в ложе Абрамовича на стадионе, но вместо этого ездит на матчи в разные уголки страны. "Местный опыт - самое важное, - отметил Слуцкий. - В Англии ничего не значит то, что я выиграл столько российских чемпионатов или был тренером на стольких матчах Лиги Чемпионов". Источник: The New York Times