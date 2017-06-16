Виталий Мутко: "Все время предпринимаются попытки очернить Россию"

Вице-премьер РФ и главный организатор ЧМ по футболу в России в 2018 году Виталий Мутко высказался в интервью немецкому журналу Der Spiegel против травли России.

Комментируя замечание журналиста, что у российского футбола не самая лучшая репутация, например российские хулиганы напали на чемпионате Европы в 2016 году на британских болельщиков, Мутко попросил "не сваливать на футбол все то, что происходит за пределами игрового поля".

"Нам известно о попытках выставить Россию как опасную страну и очернить нас. Все это мы видели и во время Олимпийских игр в Сочи. А что было на самом деле? Все были довольны. Я могу заверить всех в том, что все будет так же и на этот раз. Более того, я хочу обратить внимание на то, что во время чемпионата России с миллионами зрителей все было спокойно", - заявил Мутко.

"Что же касается хулиганов, то они есть и в других странах, - продолжил вице-премьер. - Я лично видел, как вели себя английские фанаты. Их было от 25 до 50 тыс. человек. Но об этом вот вы не пишете. Вы пишете о наших фанатах, причем очень подробно. Хотя их было всего 200 человек!"

Также Мутко опроверг обвинения в расизме: "FIFA и UEFA постоянно следят за нами. И неужели вы думаете, что они бы дали нам право проводить ЧМ-2018, если бы у нас проблемы с этим. За последний сезон у нас не было ни единого подобного случая. Мы держим все под контролем".

Кроме того, Мутко ответил на вопрос, почему после скандала с допингом мир должен верить в то, что российский футбол чист. "А вот это высосано из пальца. Я не могу понять, почему вы так хотите очернить российский спорт. Все время предпринимаются попытки очернить Россию, - заявил Мутко. - Футбол - командный спорт, и только на одном допинге побеждать нельзя".