Зигмар Габриэль жертвует дипломатией ради предвыборной кампании

Критика министра иностранных дел Германии в адрес Конгресса США и его попытки сгладить острые углы в отношении России выглядят сомнительными, считает обозреватель Тagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"Социал-демократ Габриэль, очевидно, запамятовал, что в первую очередь он глава внешнеполитического ведомства ФРГ, - пишет автор. - Он воспользовался решением Конгресса США относительно ужесточения антироссийских санкций для того, чтобы обвинить Вашингтон в нарушении норм международного права. Министр представил все так, как будто Конгресс ведет речь не о противодействии нарушению Россией международного права, а продавливает собственные экономические интересы, навязывая европейцам против их воли американский сжиженный газ, а это передергивание фактов в высшей мере".

"Контекст заявления для прессы позволяет догадаться, откуда дует ветер. Его соавтором выступил канцлер Австрии Кристиан Керн (Социал-демократическая партия Австрии), а не венский коллега Габриэля Себастиан Курц (Австрийская народная партия). Оба социал-демократа, - поясняет автор, - имеют веские причины опасаться серьезного поражения на выборах".

Но разве оправдывает предвыборная необходимость передергивание фактов? "Мотивация Конгресса США вполне объяснима, - продолжает фон Маршалл: - Россия явно пыталась повлиять на исход выборов в США и нарушила международное право, аннексировав Крым и завуалированно ведя войну на Украине. Кроме того, решение Конгресса направлено на то, чтобы связать руки Трампу". И вообще, "кто пытается на деле превратить энергообеспечение Европы в политическое оружие - контролируемый властями российский "Газпром" или США?" "Многим странам ЕС перспектива в обозримом будущем снизить зависимость от российского газа кажется спасением, а не угрозой", - говорится в статье.

"Все то, о чем вещают Керн и Габриэль, не более чем жуткие сказки, которые должны впечатлить избирателей. Они выражают протест от имени Европы, хотя на деле их позиция противоречит оценкам большинства партнеров по ЕС. Они видят угрозу скорее в России и Путине, чем в США и Трампе", - заключает Кристоф фон Маршалл.

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