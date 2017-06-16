Владимир Путин: волшебник, которому все под силу

Президент Путин вчера снова продемонстрировал чудеса выдержки, в течение четырех часов отвечая на вопросы россиян в рамках ежегодной "Прямой линии". Как напоминает Tageszeitung, в этом формате президент общается с соотечественниками уже 15-й раз.

"Режиссерам этого полюбившегося в России формата в первую очередь было важно транслировать людям чувство спокойствия, уверенности и защищенности", - замечает автор публикации Клаус-Хельге Донат.

"Прямая линия" симулирует взаимодействие между народом и руководством, которого на деле уже давно нет. Несколько дней назад специально отобранные участники со всей страны были собраны в одном из подмосковных домов отдыха для подготовки к встрече с президентом", - сообщает издание.

"Владимир Путин начал "Прямую линию" с экономической ситуации в России. В его восприятии все здесь обстоит гораздо лучше, чем выглядит на самом деле за стенами Кремля", - пишет Донат. Президент объявил рецессию окоченной и обозначил переход к фазе роста. По словам Путина, Россия хоть и находится до сих пор в зависимости от сырьевого экспорта, однако наметился рост и другой продукции. "Независимые эксперты на следующий день, как правило, выступают с более сдержанными оценками", - говорится в статье.

"Однако не ради этого устраивается марафон вопросов и ответов: Владимир Путин выступает на нем в роли российского волшебника, которому все под силу. Кроме того, формат предлагает президенту возможность дистанцироваться от бюрократии и политической элиты. Шеф Кремля подкрепляет тем самым старый добрый российский миф: все в стране шло бы иначе, если бы царь-батюшка обо всем знал", - пишет журналист.

Касаясь внешнеполитической темы, президент Путин остановился на напряженных отношениях с США. "Наряду с украинским конфликтом и войной в Сирии, негативно сказываются на отношениях и курсирующие в США слухи о вмешательстве России в ход президентской избирательной кампании в Америке. Путин подтвердил свое намерение нормализировать отношения с Вашингтоном. Американец из Аризоны обратился с просьбой к российскому президенту наладить двусторонние отношения", - говорится в статье.

Драматургия "Прямой линии" была блестящей, считает автор. Путин выразил уверенность, что у России есть друзья и за океаном. Комментируя нынешний скандал вокруг экс-главы ФБР Коми, Путин заявил о том, что его поведение не отличается от действий информатора Сноудена, и предложил Коми убежище в Москве.

Путин не исключил своего участия в президентских выборах в 2018 году, однако заявил, что "только россияне могут определять, кто возглавит город, регион или страну. Это должен решить избиратель".