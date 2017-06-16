Габриэль бичует американские санкции против России как вмешательство в газовый рынок Европы

"В этом можно увидеть многозначительный символ: в тот же день, когда американская The Washington Post сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер изучает, не препятствовал ли президент Дональд Трамп американской юстиции в расследовании "российского вопроса", Сенат США решил отлить в форму закона принятые Бараком Обамой санкции против России и расширить их еще сильнее", - пишет Клеменс Вергин, журналист Die Welt. Законопроект поддержало подавляющее число депутатов: 97 против 2.

"Новые санкции - явный вотум недоверия Трампу, с их помощью сенаторы преследовали цель не допустить того, чтобы президент-русофил одним росчерком пера отменил их", - отмечает журналист. Он напоминает, что президент США имеет большие полномочия во внешней политике. К примеру, после событий "9/11" право объявлять войну перешло от Конгресса к президенту. Накануне принятия нового закона правительство Трампа пыталось не допустить его одобрения, говорится в статье.

Госсекретарь Рекс Тиллеррсон на протяжении двух дней активно пытался "предотвратить санкции". В частности, он просил сенаторов отказаться от принятии закона, чтобы "у президента была какая-то возможность адаптировать санкции таким образом, чтобы отреагировать на постоянно меняющуюся дипломатическую ситуацию", передает автор статьи.

Между тем критика нового "переиздания" санкций слышится не только со стороны Трампа, но и от главы МИДа Германии Зигмара Габриэля. В интервью Die Welt дипломат заметил, что при помощи санкций американцы "вероятно, хотят наказать Россию за ее вмешательство на предвыборную кампанию в США", но у них есть и другая цель: "Сенат США с замечательной открытостью показал, что санкции преследуют цель прогнать русских с европейского газового рынка. Американцы сами хотят продавать газ в Европе, тем самым обеспечив рабочие места в США и избавившись от ненавистных конкурентов".

По словам Габриэля, "так друг с другом поступать нельзя. Это не политика "Америка прежде всего" (America First), а скорее установка "Только Америка". "То, как мы, европейцы, захотим обеспечить себя газом, зависит только от нас самих, европейцев, а не от американского президента", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.