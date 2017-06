16 июня 2017 г. Сари Хорвиц, Мэтт Запотовски и Адам Энтус | The Washington Post Спецпрокурор расследует деловые связи Джареда Кушнера Спецпрокурор Роберт Мюллер изучает деловые и финансовые и сделки Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, пишет The Washington Post, ссылаясь на осведомленные американские источники. Агенты ФБР и федеральные прокуроры также расследуют финансовые дела других сподвижников Трампа, включая бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего председателя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и Картера Пейджа, который значился советником кампании по международной политике, говорится в статье. Ранее The Washington Post сообщала, что следователи проводят проверку по поводу декабрьских встреч Кушнера с русскими - сначала с российским послом Сергеем Кисляком, затем с главой российского "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым. В момент появления тех сообщений еще не было известно, что ФБР также проводит расследование деловых связей Кушнера, поясняет издание. Источники, говорившие о финансовой направленности расследования, просили не упоминать их имена, так как не уполномочены говорить публично. Как открыли ранее американские источники, знакомые с докладами разведки, на встрече с Кисляком в декабре Кушнер предложил наладить защищенный канал связи между представителями Трампа им Кремлем. Белый дом сообщил, что встреча с банкиром, которая состоялась после этого в период до инаугурации, была дипломатической и не касалась деловых вопросов. Между тем "Внешэкономбанк", который подвергся американским санкциям в связи с российской аннексией Крыма, сообщил, что встреча проводилась по деловым причинам. В тот момент компания Кушнера искала финансирование для приобретения офисного здания на Пятой Авеню в Нью-Йорке за 1,8 млрд долларов, что поднимает вопросы о столкновении личных финансовых интересов Кушнера с его ролью в качестве официального лица, отмечают авторы статьи. Расследование Мюллера находится в относительно ранней фазе, и пока неясно, будут ли предъявлены уголовные обвинения после его завершения, отмечает издание. "Мы не знаем, к чему относится этот доклад, - написал по электронной почте Джейми Горелик, адвокат Кушнера. - Такова стандартная практика спецпрокурора - изучение финансовых записей на предмет всего, что связано с Россией. Кушнер ранее пожелал поделиться с Конгрессом тем, что ему известно по вопросам, связанным с Россией. Он поступит таким же образом, если с ним свяжутся по любому другому запросу". Источник: The Washington Post