16 июня 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post "Весь этот цирк": Путин подвергся критике разоренных, рассерженных россиян во время телемоста "Столкнувшись с волной народных волнений впервые за несколько лет, российский президент Владимир Путин в четверг вышел в прямой эфир на национальном уровне, чтобы убедить граждан в том, что их жизнь будет улучшаться. Судя по неприятным вопросам, на которые кремлевский лидер отвечал четыре долгих часа, россияне так не считают", - пишет корреспондент The Washington Post Дэвид Филипов. Всего три дня спустя после того, как десятки тысяч людей вышли на улицы более чем в 180 городах по всей России, чтобы выразить недовольство правительством, Путин прибег к ежегодному телемосту "Прямая линия с президентом", чтобы сказать, что российская экономика демонстрирует признаки роста после длительной рецессии и "в общем и целом, мы обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему". "Вопросы, поступившие от зрителей со всей страны, не особенно это отражали. Учительница из Сибири спросила его, как она должна жить на 280 долларов в месяц. Жители пригорода Москвы пожаловались на огромную свалку мусора, которую, по их словам, видно из космоса. 24-летняя онкобольная из горнодобывающего города Крайнего Севера спросила, почему здравоохранение находится в состоянии разрухи", - пишет Филипов. "Надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично, - сказал ей Путин. - Поработаем, я вам обещаю". "Тщательно спланированное шоу традиционно стало показательным спектаклем для Путина, демонстрирующего, что он понимает проблемы своего народа и знает, как с ними разобраться", - говорится в статье. "Однако неотредактированные тексты от зрителей, которые появлялись в нижней части экрана, свидетельствовали, какой гнев и разочарование испытывают некоторые россияне в отношении своего лидера и системы, которую он создал", - отмечает автор. "Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?" - написал один из зрителей. "Вся Россия считает, что вы засиделись на троне", - написал другой. "Еще один спросил, когда Путин удосужится уволить чиновников, которым были предъявлены обвинения в коррупции, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева", - передает корреспондент. "Если Путин и видел эти комментарии - он сказал, что следит за ними, - он никак не отреагировал", - говорится в статье. Филипов отмечает, что Россию в последнее время охватили акции протеста, на последней из которых, в этот понедельник, было задержано более 1,7 тыс. человек. Такое настроение неповиновения вряд ли помешает Путину, рейтинг которого не опускался ниже 80% за последние три года, победить на выборах в марте следующего года, но, по данным центров изучения общественного мнения, россияне считают, что их руководители безответственны. И Кремль с этим соглашается, пишет автор. "Как всегда, к сожалению, люди часто говорят, что легче достучаться до президента, чем до руководства их собственных регионов", - признал в своем выступлении перед журналистам в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Источник: The Washington Post