16 июня 2017 г. Тимоти Фрай | The Washington Post Санкции побуждают россиян "сплотиться вокруг флага"? Не совсем так "С середины 2014 года Россия живет под экономическими санкциями Запада, но рейтинг президента Путина остается на заоблачной высоте", - пишет в в блоге The Washington Post Тимоти Фрай, заведующий кафедрой политологии Колумбийского университета (США). Многие наблюдатели полагают, что экономические санкции сплотили россиян вокруг власти. Фрай, однако, сообщает, что в своем недавнем исследовании "выявил мало доказательств того, что экономические санкции повлияли на уровень поддержки российского руководства". В ноябре прошлого года Фрай задал двум тысячам россиян вопрос: "До какой степени вы поддерживаете российское rukovodstvo по 5-балльной шкале, где "1" - "крайне отрицательно", а "5" - "крайне положительно"?" При этом респондентов разделили на три группы. В контрольной группе, где респондентам не давали никакой дополнительной информации до того, как они отвечали, средний уровень поддержки российского руководства составил 3,52. "Второй группе перед тем, как ее члены отвечали на вопрос, напоминали: "С 2014 года США наложили на Россию санкции". Третьей группе напоминали: "С 2014 года Евросоюз наложил на Россию санкции", - говорится в статье. Если бы версия о "сплочении вокруг флага" была верна, во второй и третьей группе средний уровень поддержки российского руководства был бы выше, считает автор. На самом деле он составил 3,40 и 3,46 соответственно. "Напоминания о санкциях никак не влияли на поддержку российского руководства", - заключает Фрай. Может быть, что-то значат причины санкций? В январе Фрай провел повторный опрос среди 1,6 тыс. россиян и обнаружил: в группе, где интервьюеры напоминали, что США ввели экономические санкции после того, как Россия аннексировала Крым, поддержка российского правительства была на 0,36 выше, чем в контрольной группе (3,95 и 3,59 соответственно). В группе тех, кому напоминали только о санкциях США она составила 3,71. Фрай делает вывод: "Россияне сплачиваются вокруг флага, но из-за безумно популярной аннексии Крыма, а не из-за санкций как таковых". А что можно сказать об отношении россиян к США и ЕС? По мнению автора, западные санкции имеют узконаправленный характер, что минимизирует ущерб для широких масс населения. И все же во время январского опроса Фрай обнаружил: если респондентам напоминали, что США наложили санкции на Россию, популярность США снижалась на 20 процентных пунктов. Однако в группе, где интервьюеры говорили, что Трамп может смягчить санкции, поддержка США была на 31 процентный пункт выше, чем в контрольной группе, говорится в статье. "Итак, почти нет доказательств тезиса, что экономические санкции против России побудили граждан поддержать руководство страны. Но немного и доказательств в пользу тезиса, что экономические санкции побудили россиян отвернуться от российского руководства", - заключает автор. Источник: The Washington Post