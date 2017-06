16 июня 2017 г. Пол Сонн, Натали Эндрюс и Антон Трояновский | The Wall Street Journal Сенат принял законопроект о расширении санкций против России и ограничении влияния Трампа Американский Сенат большинством голосов в четверг принял законопроект, который расширит санкции против Москвы и сократит контроль администрации Трампа над российской политикой, пишет The Wall Street Journal, сообщая, что эта мера вызвала критику со стороны европейских союзников, Госдепартамента и Кремля. Законопроект, предложенный обеими партиями и принятый 98 голосами против 2, требует от администрации получения одобрения в Конгрессе для снятия существующих санкций против России. Он также расширяет санкции против российского энергетического сектора, предполагает наказания для киберзлоумышленников и препятствует инвестициям в российский банковский и энергетический сектор. Республиканец Джон Маккейн, председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, заявил, что законопроект позволит "наконец призвать Россию к ответственности за ее бессовестные атаки против наших президентских выборов 2016 года". Россия отрицает любые попытки правительства вмешаться в американские выборы, напоминают авторы статьи Пол Сонн, Натали Эндрюс и Антон Трояновский. Сенаторы-демократы поддержали законопроект в основном потому, что он ограничивает свободу действий Белого дома. "Эта законодательная мера перечеркивает любую идею единоличного снятия санкций президентом по какой-либо причине", - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. "Если законопроект станет законом, это убьет всякие надежды Москвы на облегчение санкций в краткосрочной перспективе и не позволит президенту Дональду Трампу снять штрафные меры, пока Россия не продемонстрирует существенного изменения поведения", - говорится в статье. Президент России Владимир Путин подверг законопроект критике еще до его окончательного принятия, назвав его следствием внутренней политической борьбы в США, пишут журналисты. Законопроект также усиливает санкции против Ирана за нарушения прав человека, поддержку терроризма и разработку баллистических ракет. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отнесся к законопроекту скептически. "Мы бы попросили гибкости и возможности повышать давление в случае необходимости, а также гарантированной возможности поддерживать конструктивный диалог", - заявил он в среду. Определенные положения законопроекта, касающиеся энергетики, вызвали редкое публичное негодование европейских союзников, которые в целом поддерживали санкции с момента начала конфликта между Украиной и Россией в 2014 году, продолжает издание. "Мы не можем согласиться с угрозой экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы; это незаконно с точки зрения международного права, - говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна. - Энергоснабжение Европы - это дело Европы, а не Соединенных Штатов Америки". Сенатор Боб Коркер, председатель Комитета Сената по международным отношениям, сказал, что не знает, какое именно положение расстроило союзников США в Европе, но напомнил, что Палата представителей может внести изменения в законопроект в случае необходимости. Положение, касающееся газопроводов, представляет потенциальную опасность для консорциума пяти европейских компаний, которые предлагают в долгосрочной перспективе вложить до 4,75 млрд евро в "Северный поток-2". Законопроектом предполагается, что президент "может" внести штрафные меры в отношении газопровода, но они не являются обязательными, поясняют авторы статьи. В написании этой статьи приняли участие Эмре Пекер и Томас Гроув Источник: The Wall Street Journal