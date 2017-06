16 июня 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Конгресс усиливает давление на Россию "Что бы вы ни думали о взаимоотношениях Дональда Трампа с Россией, этот спорный вопрос принес один положительный результат. В среду Сенат проголосовал (97 голосами против 2) за усиление санкций в отношении режима Владимира Путина, что стало редким моментом согласия двух партий в эти дни", - пишет редакция The Wall Street Journal. "Поправка к законопроекту о санкциях против Ирана гласит, что Трампу впредь потребуется одобрение Конгресса, чтобы снять нынешние санкции с российских объектов. Она расширяет сферу потенциальных адресатов санкций, включая тех, кто связан с нарушениями прав человека или ведет какие-либо дела с российской разведкой и оборонными отраслями, помимо прочего. Она также расширяет круг российских отраслей промышленности, которые могут быть подвергнуты санкциям", - говорится в статье. "Путин дает американскому руководству множество оснований для принятия мер. Русские распространяли дезинформацию и при помощи хакерских взломов пытались сорвать выборы во Франции, Германии и США, - утверждает издание, - Крым по-прежнему оккупирован Россией, Минское соглашение о прекращении огня не соблюдается, и Путин продолжает поддерживать сирийского президента Башара Асада". "Американские санкции также олицетворяют поддержку тысяч россиян, протестовавших против коррупции на этой неделе на улицах крупных городов", - пишет редакция WSJ. Издание считает лучшим выбором для Трампа "подписать законопроект, энергично применять санкции и сотрудничать с Конгрессом, чтобы выработать двухпартийный подход к России". Если президент подпишет законопроект, это может помочь ему опровергнуть опасения, что Трампу нельзя доверять в российском вопросе, а Путин получит сигнал, что нарушающее нормы поведение не будет вознаграждаться, говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal