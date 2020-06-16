Аллергию на кошек вызывает кошачья слюна, а не шерсть, утверждают ученые

"(...) Исследователи компании по производству кормов для домашних животных Purina на протяжении десятилетия изучали причины аллергии на кошек и обнаружили, что не кошачья шерсть, а кошачья слюна, попадающая на шерсть, заставляет людей чихать. О чувствительности к кошачьим аллергенам сообщает каждый пятый взрослый, включая тех, кто живет в доме, где есть кошка - что побудило исследователей искать решение проблемы аллергии", - сообщает Daily Mail.

(...) "Многие люди уверены, что аллергенами являются кошачья шерсть или перхоть - чешуйки кожи животного, но на самом деле аллергеном является то, что находится на шерсти кошки, полагают исследователи. Доктор Эбенезер Сатьярадж, иммунолог Nestlé Purina Research, сообщил, что основной кошачий аллерген называется Fel d 1, белок, который естественным образом вырабатывается в слюне кошки. Fel d 1 вырабатывается у всех кошек, независимо от породы, возраста, длины шерсти, пола или массы тела, но в разных количествах, - говорится в статье. - Когда кошки вылизывают себя, Fel d 1 попадает на шерсть и кожу через слюну и при линьке в конечном итоге попадает в домашнюю среду. По словам ученого, он распространяется с легкостью на большие площади, прикрепляется к любой поверхности, с которой контактирует, и сохраняется в домах более года и даже дольше".

Исследователи разработали новый кошачий корм, который нейтрализует белок в слюне кошки, ответственный за аллергены, предотвращает ее попадание на шерсть и сокращает вероятность его распространения по помещению, пишет издание. Ключевым ингредиентом этого корма является особый тип специального белка, получаемого из яиц. (...) Исследователи обнаружили, что использование нового корма может сократить количество кошачьих аллергенов в среднем на 47%, начиная с третьей недели ежедневного кормления.

"(...) Согласно недавнему опросу, было установлено, что 76% владельцев кошек удаляют своих домашних животных из дома, когда активизируется их аллергия, а 75% ограничивают нахождение кошки в определенных частях дома. Две трети людей используют специальные продукты для кошек, в том числе антиаллергические спреи, или регулярно купают кошек. Исследование показало, что они также идут на все, чтобы удалить аллергены из дома: 92% используют высококачественный пылесос, две трети закрывают мебель чехлами, и четверть респондентов ежедневно чистят мебель", - передает газета.

"По данным благотворительной организации Allergy UK, домашние животные являются второй наиболее значимой причиной бытовых аллергий. Поскольку сейчас люди проводят дома больше времени, чем когда-либо, владельцам, чувствительным к кошачьим аллергенам, возможно, все труднее решать эту проблему", - отмечается в публикации.

"По словам доктора Мэгги Робертс, директора ветеринарной службы Cats Protection, жить с аллергией на кошек нелегко, так как многие методы, нацеленные на устранение проблемы, отнимают много времени. Эти методы также редко бывают полностью дружественными кошкам, добавляя, что "например, купание вашей кошки может быть стрессовым опытом и зачастую невозможным". Подобным же образом ограничение доступа кошки к определенной части дома может также привести к повышению уровня стресса для животного, сказала она".

"К сожалению, человеческая аллергия является основной причиной отказа от кошек - в 2019 году в Великобритании 1320 кошек, как ни печально, были переданы хозяевам Cats Protection для поиска новых хозяев из-за чувствительности людей к кошачьим аллергенам", - сообщается в статье.

(...) "По словам Амены Уорнер из Allergy UK, существует несколько способов, с помощью которых владельцы кошек пытаются справиться с воздействием аллергенов кошек и держать свои симптомы под контролем. Они включают прием антигистаминных препаратов и использование ингаляторов для быстрого облегчения симптомов, поскольку чувствительность к кошачьим аллергенам часто связана с астмой. Они также регулярно убирают и пылесосят, заставляют не страдающих аллергией членов семьи купать и ухаживать за кошкой, а если эти меры не срабатывают - обращаются за медицинской помощью".

"Каждая кошка уникальна, и поэтому уровень вырабатываемого у них Fel d 1 варьируется, так же как различен и уровень чувствительности каждого человека к этим аллергенам, - подчеркнула Уорнер. - Вот почему не существует единого способа устранить подверженность кошачьим аллергенам". (...)