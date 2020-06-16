Дочери Путина должны спасти науку

"Принцип династии: с наукой дела в России обстоят не лучшим образом, в том числе и из-за политики президента Путина. С этим должны бороться его дочери. Для этого они получают миллионы долларов от доверенных лиц своего отца", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Президент России Владимир Путин со своими ставленниками спецслужб и друзьями по спорту все больше правит как царь. То, что новые феодалы основывают свои династии, вполне приветствуется", - отмечает журналистка Керстин Хольм, напоминая, что 31-летний сын главы "Роснефти" Иван Сечин, занимающийся в компании своего отца поиском новых месторождений в Арктике, уже был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством".

"Путин, очевидно, надеется, что две его дочери, которые поменяли фамилии из соображений безопасности, а также ради большей независимости, выведут российские технологии на мировой уровень, несмотря на отток интеллектуального капитала, вызванный не в последнюю очередь его политикой. Для этого он обеспечивает их грандиозными финансовыми средствами и инфраструктурой", - говорится в статье.

"Старшая дочь Путина, 35-летняя медик Мария Воронцова, является совладелицей фирмы "Номеко", которая строит под Санкт-Петербургом медицинский комплекс, где должны будут претворяться в жизнь новые генетические технологии и методы ядерной медицины. В прошлом году Воронцова указом президента была принята в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий, который намерен создать новый исследовательский институт в сотрудничестве с Курчатовским институтом. К 2027 году проект, в который "Роснефть" Игоря Сечина ежегодно будет инвестировать 200 млн долларов, согласно заявленному желанию правительства, призван вывести российские генетические технологии на мировой уровень и уменьшить зависимость от иностранных банков генетических данных".

"Владимир Путин назвал генетические технологии наукой будущего, которая, по его мнению, так же важна, как атомные и космические проекты XX века", - пишет издание.

"Главным проектом, который должен начаться под эгидой нового института уже в этом году, является изучение "генома россиян" на предмет наличия специфических уязвимостей, которыми, возможно, можно манипулировать терапевтическими методами. Для этой цели должен быть собран генетический материал ста тысяч человек, прежде всего сотрудников "Роснефти".

Второй ребенок президента, 33-летняя Катерина Тихонова, кандидат физико-математических наук, "будет руководить в МГУ Институтом искусственного интеллекта, который должен открыться в этом году. Но прежде всего она руководит компанией "Иннопрактика", исследовательским институтом при МГУ (...). "Иннопрактика" организовывает конференции и объявила своей главной задачей объединение российских технических инноваций с экономикой, а также увеличение национального интеллектуального капитала".

"Для этого она ежегодно получает миллионы от государственных концернов "Роснефть", "Транснефть" и "Росатом", которым она также оказывает услуги, и из анонимных источников. Однако спустя восемь лет работы компания не может похвастаться видимыми успехами. Поэтому борец с коррупцией Алексей Навальный сравнивает "Иннопрактику" Катерины Тихоновой с московским инновационным центром "Сколково", который стал могилой захороненных миллиардов, и предсказывает такую же судьбу и генетическому институту Марии Воронцовой. Процветающее развитие переживет, возможно, только генетическое наследие Владимира Путина", - пишет Frankfurter Allgemeine.