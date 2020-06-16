Второй нефтяной трюк Путина грозит также провалиться - США уже наготове

"После разлада со своим коллегой Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые купил нефть у США. Таким образом, рискует провалиться и второй нефтяной трюк Путина, после того как первый, с партнером из ОПЕК Саудовской Аравией, уже оказался неудачным", - пишет немецкий журнал Focus.

"(...) В настоящий момент Лукашенко ведет борьбу за власть со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко и Путин годами были близкими союзниками, тем более что Лукашенко неоднократно подвергался критике со стороны Запада за свой автократический стиль правления", - отмечает журналист Эгмонд Хайдт.

"Теперь же Лукашенко (...) пытается несколько избавиться от российской зависимости и поворачивается к Западу. "Старые отношения постепенно рушатся, и здесь есть подозрение, что Лукашенко поощряют извне", - сказал в интервью новостному агентству Bloomberg Глеб Павловский, бывший советник Кремля".

"Причина разлада заключается в цели Путина крепче привязать друг к другу две страны, - считает автор статьи. - Путин стремится к созданию союзного государства с Белоруссией, с общими институтами, прежде всего одним центробанком, который отвечал бы за совместную валюту. Лукашенко не хочет об этом знать. Он опасается, что при возможном союзе с гораздо более крупным партнером ему придется играть вторую скрипку".

"Извлечь пользу из разногласий могут США. (...) В начале года Россия на три четверти сократила поставки нефти в Белоруссию. Вслед за этим в феврале Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео. США могли бы на 100% покрыть потребность Белоруссии в нефти, причем по приемлемой цене, обещал Помпео".

"Первая партия, около 586 тыс. баррелей сырой нефти, подлежащей переработке, уже поступила из США в Белоруссию. Это новшество для страны. Чтобы сократить зависимость от России, Лукашенко обращался и к другим странам, например, к Азербайджану и Саудовской Аравии. "Лукашенко расценил эту нефтяную войну как наказание и больше не захотел, чтобы им помыкали", - считает Артем Шрайбман, основатель расположенного в столице Белоруссии Минске консалтингового агентства Sense Analytics".

"Борьба за власть с Лукашенко - это второй рискованный нефтяной трюк Путина после того, как с треском провалился первый с Саудовской Аравией. После того, как в марте Россия и Саудовская Аравия, несмотря на падение спроса в связи с пандемией, абсолютно неожиданно не смогли договориться о продлении сокращения добычи, цены рухнули. (...) Впрочем, Путину пришлось быстро уступить, и в апреле он под давлением Трампа согласился на сокращение добычи совместно с Саудовской Аравией. 6 июня условия сокращения добычи были продлены до конца июля, что укрепило цену на нефть. Тем более напряженно инвесторы наблюдают сейчас за дальнейшим развитием ситуации на нефтяном рынке и за тем, продолжит ли в ближайшие месяцы обостряться кризис между Россией и Белоруссией", - пишет Focus.