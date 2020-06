16 июня 2020 г. Николь Перлрот | The New York Times Теорию заговора, состряпанную в Америке, могла распространять Россия "В день кокусов в Айове в феврале Робби Мук, управляющий кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, зашел в Twitter и обнаружил хэштег #RobbyMookCaucusApp, набирающий популярность по всей стране. Эксперты по обе стороны политического водораздела обвиняли его в разработке мобильного приложения с целью сфальсифицировать праймериз в Демократической партии против сенатора Берни Сандерса. Вскоре его телефон разрывался от звонков от репортеров, жаждущих узнать, какую роль он сыграл в создании приложения, (...) которое задержало результаты кокусов на дни", - пишет The New York Times. "Он даже не слышал о приложении, которое было разработано компанией Shadow Inc. Но это едва ли имело значение для тысяч пользователей Twitter, которые нападали на него в интернете. Четыре месяца спустя Мук говорит со вздохом: "До сих пор есть люди, которые считают, что я разработал это приложение. Мук был гвоздем теории заговора американского происхождения в соцсетях, которую подхватили американцы и которая была быстро распространена аккаунтами с российскими связями. То, что случилось с ним в феврале (...), является инструкцией к пониманию того, как сейчас распространяется ложная информация о коронавирусе и выборах", - подчеркивает газета. "Кремлю больше не нужно производить фейковые новости, - утверждает Клинт Уоттс, бывший специальный агент ФБР и эксперт по информационной войне. - Они все американского происхождения". "Это примечательный сдвиг по сравнению с 2016 годом, когда власти США определили, что поддерживаемое Кремлем Агентство интернет-исследований вмешивается в президентские выборы. Россияне, работающие на группу, похищали личность американских граждан и распространяли провокационные сообщения в Facebook и других социальных сетях, чтобы разжигать разногласия по расовым, религиозным и другим вопросам, что было направлено на оказание влияния на избирателей. Их усилия были грубыми и часто легко выявляемыми", - напоминает издание. "С тех пор россияне пришли к выводу, что легче находить сеющий раскол контент, создаваемый настоящими американцами, и содействовать в его распространении через не бросающиеся в глаза сети аккаунтов в соцсетях (...), утверждают исследователи. Они ведут себя сдержанно, создавая онлайн-персоны с меньшим количеством подписчиков и более обработанными постами, которые выглядят так, как будто они были написаны типичным американцем. (...)", - отмечается в статье. (...) "Российские тролли узнали, что гораздо эффективнее находить уязвимые места и усиливать контент носителей английского языка, чем раскручивать собственные сумасшедшие теории заговора", - замечает Синди Отис, бывший аналитик ЦРУ, которая специализируется на дезинформации. "Заговор вокруг Мука начался за неделю до демократических кокусов в Айове, когда веб-дизайнер Челси Гуделл из Аризоны процитировала пост в Twitter, в котором содержался скриншот статьи с технологического новостного сайта CNET, описывающей планы демократов использовать приложение для сведения в таблицу голосов во время кокусов. В статье отмечалось, что чиновники штата Айова сотрудничают с программой Гарвардского университета "Защита цифровой демократии", которую помогал финансировать Мук - чтобы защитить кокусы от цифровых угроз. Гуделл заявила, что это была уловка демократов, чтобы украсть победу у Сандерса. Четыре часа спустя Гуделл добавила хештег #RobbyMookCaucusApp в свои твиты". "Для ее утверждений не было никаких оснований, - передает газета. - Проект "Защита цифровой демократии" проводил моделирование угроз для чиновников выборов в Айове из обеих партий. Но ни сотрудники Гарварда, ни Мук даже не видели приложение, разработанное Shadow, до кокуса в феврале". "Теория заговора могла бы сойти на нет, если бы ее не подхватила Энн Луиз Ла Клэр, называющая себя кинорежиссером из Лос-Анджелеса и имеющая российских подписчиками в Twitter. Ее твиты, хвалящие рекламу RT и протестующие против американских авиаударов в Сирии - ключевом российском союзнике, ранее уже подхватывались RT, сетью, принадлежащей Кремлю", - говорится в статье. "Она также привлекла внимание @DanWals83975326, который также утверждал, что является режиссером. Но его лента в Twitter предполагала иное. Он публиковал посты на ломаном английском в среднем 72 раза в сутки, часто когда в США была середина ночи, зато в России дела шли полным ходом. Из 2 тыс. аккаунтов, на которые он был подписан, многие делали публикации исключительно на русском. Он регулярно делился контентом из RT, Sputnik, Tass и других принадлежащих Кремлю изданий. Он часто атаковал "глубокое государство" и американские СМИ и ретвитил американцев, таких как Ла Клэр, которая критиковала "демократический истэблишмент". Фактически, Ла Клэр была в числе 10 ведущих аккаунтов, которые перепубликовывал @DanWals83975326. Он продвигал ее теории среди своих 1200 подписчиков, которые включали в себя более широкую сеть связанных с Россией аккаунтов, имеющих в своих профилях слова "Россия", "Москва" и "Кремль", определявших свое местоположение как Россия и регулярно продвигавших российские государственные новости". "Аккаунт, которому он чаще других ставил "лайки", принадлежал @Manul_na_skale, который публиковался из России исключительно на русском языке и где были такие твиты, как, например, "С Днем пограничника" (...). Ни у одного аккаунта в сети @DanWals83975326 не было особенно большого числа подписчиков", - констатирует газета. "Они больше не стремятся к тому, чтобы их собственные аккаунты набирали огромную популярность, потому что это привлекает к себе внимание, - отмечает Отис, бывший аналитики ЦРУ. - Основная часть их подхода заключается в том, чтобы просочиться в существующие нарративы". "В течение 10 минут после того, как Ла Клэр процитировала теорию Гуделл о Муке и Айове, ею поделился и @DanWals83975326", - отмечает The New York Times. После кокусов эту теорию подхватила и RT, написав: "По слухам, бывший управляющий кампании Клинтон в 2016 году Робби Мук косвенно связан с приложением Shadow". "К тому времени, когда Мук смог скорректировать запись в Twitter тем вечером, ложное утверждение было распространено более 20 тыс. раз. Хэштег #RobbyMookCaucusApp поднялся в топ в Twitter. Вскоре эти утверждения повторял президент Трамп, советники его кампании и его сыновья", - пишет газета. (...) "По словам Уоттса, это был хрестоматийный пример того, как подозреваемые российские тролли используют ничего не подозревающих американцев, чтобы сеять раздор. "Россия просто подталкивает популистов против истеблишмента, - подчеркнул Уоттс. - Не имеет значения, каковы их политические убеждения". "Это был тот же метод, который Кремль использовал в 2016 году, когда российские тролли изображали из себя техасских сепаратистов на одной странице в Facebook и промусульманских правозащитников на другой и координировали реальное противостояние между двумя группами в Хьюстоне. Сейчас разница в том, что всю работу за них делают американцы", - утверждает газета. "Я больше не знаю, что и думать", - сказала Ла Клэр, когда в интервью ее спросили о распространении ее твитов связанными с Россией аккаунтами. По ее словам, она является сторонницей Сандерса (...) и для нее теория Гуделл имела смысл. (...) Что касается Гуделл, она отклонила вопросы о своих постах, связанных с Айовой, и выдвинула свои последние теории: Covid-19 - это китайское биооружие, а препарат под названием ивермектин, применяемый для лечения животных - панацея. "Это гораздо важнее для нас сейчас, чем российская политическая кампания", - заявила Гуделл. По мере того как теория об ивермектине набирала популярность в интернете, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило американцев, что препарат может нанести "серьезный вред" людям. Ла Клэр также написала в Twitter, что коронавирус является биологическим оружием, только по ее версии он был разработан Соединенными Штатами или Израилем. В Twitter она утверждала, что доктор Энтони Фаучи, ключевая фигура в пандемическом ответе администрации Трампа, и миллиардер Билл Гейтс являются частью заговора с целью получения выгоды от возможной вакцины Covid-19. И снова ее теории были поддержаны @DanWals83975326", - говорится в публикации. "@DanWals83975326 также продвигал российские аккаунты, которые утверждали, что вирус был создан на американской военной базе. Аналитики по дезинформации подозревают, что его аккаунт является частью более широкой российской кампании. "(...) Иногда, чтобы казаться более американским, @DanWals83975326 вставлял какую-нибудь странную американскую культурную ссылку. Иногда складывалось впечатление, что он раскрывал свои карты, хваля президента России Владимира Путина, хвастающегося урожаем российского зерна и выражающего недовольство по поводу российских военных. В конце мая, после того, как автор этой статьи направила владельцу аккаунта список вопросов, касающихся его идентичности, @DanWals83975326 исчез, удалив свою историю в Twitter. Недавно он появился вновь как @DanRadov. Но его игра все та же. Он по-прежнему распространяет посты Ла Клэр и обвиняет в пандемии "биологическое оружие массового поражения" Пентагона. (...) После того, как The New York Times опубликовала эту статью в интернете Twitter заблокировал его аккаунт", - заключает газета. Источник: The New York Times