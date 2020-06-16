ДТП с участием известного актера используется в России для сведения политических счетов

"Популярный актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал смертельное ДТП в Москве. Это вызвало дебаты, с печальной стороны представляющие российское общество и политику", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Этот случай взбудоражил московское общество; главной причиной стала, конечно, известность и популярность главного действующего лица этой драмы. Но параллельно он демонстрирует социальные реалии сегодняшней России, которые очевидны многим, но о которых редко говорят. К ним относится и отвратительная форма сведения политических счетов", - отмечает журналист Маркус Акерет.

"В этом страшном ДТП прямо-таки стереотипным образом столкнулись друг с другом два мира: с одной стороны, успешный, известный, годами страдающий алкоголизмом актер на дорогом внедорожнике, который, вопреки всему, уверен в себе и своей правоте; с другой стороны, неизвестный водитель службы доставки деликатесов в отечественном, плохо защищенном автомобиле, который неделями горбатится в столице, чтобы заработать себе на жизнь в бесперспективной провинции".

"Только после смерти этот курьер - один из сотен тысяч приехавших в Москву отовсюду для обслуживания среднего и высшего класса, олицетворением которого как раз является Ефремов, - стал человеком с именем и биографией: 57-летний Сергей Захаров из деревни в расположенной к югу от Москвы Рязанской области. Когда-то он изучал радиотехнику, но закончил обучение именно тогда, когда распался Советский Союз, и так и не смог найти работу по профессии. Более двадцати лет он курсировал между Москвой и Рязанью, где живут его первая жена и трое уже взрослых детей".

"Смертельные ДТП, виновниками которых становятся известные политики, сотрудники служб безопасности, деятели культуры и шоу-бизнеса, - обычное явление. Возмущение чаще всего вызывает не только их поведение, но и то, что они находят пути избежать грозящего наказания. Но дело Ефремова развивалось иначе. Ефремов не отрицал свою вину, никому не пришло в голову усмотреть в жертве виновного, а доказательства сразу были налицо. (...) Абсурдным дело стало после того, как им занялись лакеи государственной пропаганды. Михаил Ефремов никогда не был их лучшим другом. В своих подчас резких политико-сатирических выступлениях, зачастую в стихотворной форме, он осмеливался высмеивать президента Путина и его окружение, а в 2014 году вместе с немногими деятелями культуры протестовал против аннексии Крыма".

"Этого и хорошей возможности обличить смертельную неосторожность представителя элиты оказалось, вероятно, достаточно для того, чтобы в настоящих тирадах заклеймить Ефремова как убийцу. Это сделал Владимир Соловьев в своей вечерней передаче. Он и другие, в том числе и менее известные телеведущие зашли еще дальше: прямо-таки отвратительным образом они обвинили либеральные, оппозиционно настроенные СМИ, отдельных личностей и комментаторов в соцсетях в том, что они защищают Ефремова и видят в нем жертву заговора", - говорится в статье.

"Сочувствовать Ефремову трудно. Но то, как представители государственных СМИ и многие интернет-комментаторы используют это дело для сведения счетов с оппозиционно настроенными лицами и обвиняют их в высказываниях, лишенных всякого основания, многое говорит о взаимоотношениях в российском обществе. Телевизионные ток-шоу являются выражением этого и одной из причин", - указывает автор статьи.

"Нет больше вообще никаких табу, сказал Дмитрий Быков, выступая на радио "Эхо Москвы". Не темные силы Запада, которые секретарь Совета безопасности и бывший глава ФСБ Николай Патрушев недавно снова назвал опасностью, а постоянное натравливание общественных групп друг на друга приводит к разложению российского общества, считает Быков. Нет никакого мнимого единства, которое пропагандирует Кремль перед голосованием по конституции".

"Зачинщики травли смотрят на это иначе. Они видят себя нигилистами. Для них оправдано все, что может дискредитировать "либералов", в том числе и ценой полного одичания и извращения", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.