Лосось как главный виновник коронавируса

"В Пекине зафиксированы десятки новых случаев заражения Sars-CoV-2. Власти утверждают, что источником вспышки стал магазин, где продавался лосось. Но могут ли рыбы быть переносчиками коронавируса?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

Как утверждают в Пекине, вирус был обнаружен на разделочной доске для лосося на одном из рынков. Рыба была в свою очередь привезена с другого рынка морепродуктов. Китай импортирует лосося из нескольких стран, например, из Норвегии, Чили, Австралии, Канады и Фарерских островов. Власти сразу же изолировали одиннадцать жилых кварталов, детские сады и школы в окрестностях рынка. Снова были закрыты все места для проведения мероприятий и спортивные комплексы, пишет издание.

"И даже норвежские компании, занимающиеся разведением лосося, почувствовали на себе новую вспышку заболевания: так как крупные супермаркеты в одночасье убрали с полок рыбу, как сообщали в понедельник государственные газеты, акции норвежских компаний обрушились. Но действительно ли нам стоит опасаться, что лосось может заразиться вирусом и передать его человеку?".

"Передача вируса от животного к человеку уже была изучена в некоторых исследованиях, так как во время первой вспышки заболевания в Ухане в конце прошлого года вирус предположительно передался человеку от животного, ставшего промежуточным хозяином. В настоящий момент вероятным переносчиком считается чешуйчатый зверь панголин".

"В лабораторных условиях подверженными заражению Sars-CoV-2 оказались и другие животные, в том числе кошки, хорьки, верблюды, лошади, овцы и кролики. Многие животные, наоборот, вероятно, не заражаются вирусом - среди них куры, утки, морские свинки, свиньи, мыши и крысы".

"Sars-CoV-2 проникает в клетки организма, цепляясь к ферменту под названием ACE2. Поэтому подвержены ли животные заражению новым коронавирусом, зависит от того, как у них устроен ACE2, то есть может ли вирус использовать их ACE2 в качестве входных ворот", - поясняет издание.

"Поэтому ученые создали трехмерные модели ACE2 различных видов животных, чтоб оценить, может ли Sars-CoV-2 их заразить. Наибольшим риск оказался для различных млекопитающих. У рептилий, амфибий, рыб и птиц риск заражения в целом мал - к такому выводу приходят несколько исследований, доступных в качестве препринта (1, 2). Поэтому было бы удивительным, если бы лосось мог заразиться вирусом и передать его человеку", - отмечается в публикации.

"Скорее на животное просто переложили всю вину. Информационная политика Китая создает впечатление, будто власти хотят просигнализировать гражданам и другим странам, что они все держат под контролем. (...) В настоящий момент кажется более вероятным, что вирус был обнаружен на разделочной доске из-за того, что один из продавцов был заражен вирусом и не соблюдал правила гигиены".

"Из исследований, в которых изучалась роль поверхностей в передаче вируса, известно, что на некоторых поверхностях Sars-CoV-2 может сохраняться несколько дней. В зависимости от того, из какого материала была сделана разделочная доска и как часто ее мыли, она могла на протяжении нескольких часов оставаться источником опасности - то же самое касается и зараженной рыбы. (...)", - пишет Der Spiegel.