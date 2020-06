16 июня 2020 г. Редакция | The Wall Street Journal Из России с озлобленностью: Трамп хочет вернуть Путина в G-7. Американец получает 16 лет тюрьмы "С момента прихода к власти президент Трамп стремился к более теплым отношениям с Россией, но отношения не сильно улучшились. Напоминание о том, почему это так, появилось в понедельник, когда московский судья признал Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США из Мичигана, виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюрьмы строгого режима. "Все это политический театр", - сказал позже Уилан. (...) "Президент Владимир Путин может утверждать, что суд вынес решение самостоятельно, но в России нет независимой судебной системы. "Соединенные Штаты возмущены этим решением", - сказал госсекретарь Майк Помпео. (...) Семья Уиланов считает, что этот фарс призван дать Москве больше рычагов в каком-либо будущем обмене пленными", - говорится в статье. "Произвольное удержание американских граждан является популярной тактикой среди стран-изгоев, таких как Иран, Северная Корея и Венесуэла. Это неприемлемое поведение для члена элитной "Большой семерки", к которой Трамп хочет, чтобы Россия повторно присоединилась", - заявляет редакция The Wall Street Journal. "Политика президента США в отношении России в лучшем случае была неравномерной. Его план по выводу некоторого количества сил США из Германии является незаслуженным подарком для Путина, равно как и его заявление о том, что он хочет, чтобы Россия присоединилась к G-7 несмотря на оппозицию других демократических лидеров. Тем не менее, он выступил против страны в связи с ее нарушением договоров о контроле над вооружениями и, несмотря на недавние противоречия, оказал Украине критическую помощь в ее борьбе против Москвы"? - пишет газета. "Трамп сделал возвращение американцев, удерживаемых в заложниках за границей, приоритетом - вплоть до введения санкций против Турции, союзника НАТО, в 2018 году за задержание американского пастора. Осуждение Уилана - это выпад в адрес Америки и Трампа", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal