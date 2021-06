16 июня 2021 г. Антон Трояновский | The New York Times В Женеве Путин хочет уважения. Байден, пожалуй, мог бы дать его ему "Когда президент Байден в понедельник в штаб-квартире НАТО назвал президента Владимира Путина "достойным противником", в Москве навострили уши. Российский лидер, который встретится со своим пятым президентом США с момента прихода к власти в 1999 году, давно добивается уважения Запада. Когда Путин встретится с Байденом в среду в Женеве, у него будет редкая возможность получить его", - пишет The New York Times. "Цель Путина - перейти к уважительным противоборствующим отношениям с тех неуважительных, которые мы имеем сегодня, - говорит Владимир Фролов, обозреватель, специализирующийся на международных отношениях России. - Похоже, это соответствует целям Байдена по "предсказуемым и стабильным отношениям". "В Москве все еще свежи раны от суматохи предыдущей администрации, когда надежды на потепление в отношениях между США и Россией, проистекающие из дружественного подхода президента Дональда Трампа, были разбиты усилением санкций и ростом напряженности. Теперь российские официальные лица слышат, что Байден делает упор на предсказуемость и стабильность, и видят новую возможность изменить курс отношений", - говорится в статье. (...) "Мы видим желание со стороны Соединенных Штатов сделать упор на своего рода позитивной повестке дня - уже давно мы этого не видели, - отмечает Татьяна Становая, основатель фирмы политического анализа R.Politik. - Этот саммит имеет огромное значение". "Мало кто ожидает, что саммит в Женеве радикально перекроит отношения между Россией и США. Но в России есть надежда - как среди сторонников, так и среди критиков Путина - что он, по крайней мере, остановит ухудшение этих отношений по нисходящей спирали. Российские чиновники и аналитики говорят, что встреча может открыть дверь для более широких переговоров по контролю над вооружениями и кибербезопасности и, возможно, привести к конкретным результатам в виде снятия Москвой и Вашингтоном некоторых ограничений на дипломатические миссии друг друга",- пишет газета. "И есть ощущение, что Байден, несмотря на все свои разговоры о защите демократии и прав человека, готов к широкому взаимодействию с Путиным, несмотря на его опасения по поводу обращения с заключенным в тюрьму оппозиционным лидером Алексеем Навальным и другими диссидентами. Для Кремля признание первостепенности Путина во внутренней политике России является по существу необходимым предварительным условием для переговоров", - подчеркивается в статье. "Речь идет об определении рамок новой холодной войны, - говорит Федор Лукьянов, российский эксперт по внешней политике, консультирующий Кремль. - Если Россия и США смогут донести друг до друга, что их не волнует внутренняя ситуация друг друга, тогда все остальное будет решаемо". (...) "Корни Байдена как сторонника дипломатии и контроля над вооружениями в последние десятилетия холодной войны находят отклик в правящем истеблишменте России. Он возглавлял делегацию Сената в Советский Союз в 1979 году, выступая за сокращение ядерных вооружений, и вернулся в 1980-х. Многие из сторонников Путина ностальгируют по тому времени - когда их страна была бесспорной сверхдержавой, к которой Соединенные Штаты относились с уважением". "Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, говорит, что Кремль, вероятно, рассматривает Байдена как "человека старой школы в хорошем смысле слова - тех времен, когда даже противники могли достигать договоренности по вопросам". Напротив, говорит Тренин, "американский политический класс не просто плохо относится к Путину. С точки зрения многих здешних наблюдателей, он относится к нему относятся оскорбительно плохо". "Перспектива того, что США и Россия придут к условиям, подобным холодной войне, далека, из-за асимметрии сегодняшней конфронтации, говорит он. "Соединенные Штаты явно более могущественны, - отмечает Тренин, - и они не заинтересованы в правилах, которые их ограничивали бы. Россия, с другой стороны, менее могущественна, если хотите, но это заставляет ее уметь удивлять противника". (...)"Даже некоторые критики Путина внутри России надеются, что он и Байден действительно найдут некий общий язык. В последние месяцы подавление Кремлем инакомыслия достигло новых высот: в январе Навальный был заключен в тюрьму, а на прошлой неделе его организация была объявлена вне закона. Но заявленная причина этих репрессий - необходимость противодействия западному вмешательству во внутренние дела - может стать менее убедительной в случае потепления в отношениях с Соединенными Штатами", - указывает автор публикации Антон Трояновский. "Если им удастся прийти к соглашению по определенным вопросам и в Кремле возникнет ощущение, что это был первый шаг, то это могло бы стать большим стимулом для уменьшения преследований внутри страны, - заявил Иван Курилла, эксперт по вопросам российско-американских отношений в Санкт-Петербурге и частый критик Кремля. - Если Байден приедет в Женеву, прочтет Путину лекцию о правах человека и уйдет домой, то я подозреваю, что Путин сделает все наоборот". В написании статьи приняли участие Олег Мацнев и Иван Нечепуренко Источник: The New York Times