Рандеву с любимым врагом

"Кремль разжигает враждебность по отношению к США - и использует ее в борьбе с критиками в собственной стране", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Незадолго до поездки в Женеву Владимиру Путину представилась возможность самому ответить на вопрос: "Господин президент, вы убийца?". Во всяком случае, таковым его считает президент США Джо Байден. Путин посмеялся над вопросом журналиста NBC. (...) Затем глава Кремля говорил что-то о Голливуде, мачо и о том, что он уже не раз слышал подобные обвинения. Но ответа он так и не дал", - передает журналистка Зильке Бигалке.

"Пусть Байден спокойно думает, что он убийца. Для Путина важнее, чтобы, несмотря на это, президент США встретился с ним. Никто не ждет заключения больших соглашений в Женеве. Но в отличие от Джо Байдена кремлевскому лидеру выгодно уже само приглашение на переговоры. Ведь таким образом президент США признает, что ему нужно поговорить с Путиным - пусть и только для того, чтобы избежать большего ущерба. Раз шефа Кремля не воспринимают как равного партнера, то он, по крайней мере, хочет, чтобы в нем видели соперника, которого нужно воспринимать всерьез".

"США уже давно являются любимым врагом России, - отмечает издание. - Отношения с Вашингтоном являются стержнем, вокруг которого вращается внешняя политика Путина - и все чаще и его внутренняя политика. Ведь образ врага, который культивирует Кремль, не только мотивирует достаточное количество россиян сплотиться за своим президентом. Он также является для Путина объяснением всех видов недовольства в его стране. Критики и российские оппозиционеры контролируются иностранными силами, то есть США - таков посыл его пропаганды".

"Мир, каким Кремль преподносит его россиянам, настолько биполярен, насколько этого хочет Путин. Есть Россия и США, а все остальные вращаются вокруг этих полюсов. В своем недавнем обращении к нации Путин выразил это в загадочной метафоре. Некоторые страны постоянно цепляют Россию, сказал президент. Он сравнил эти страны с шакалами, подобно тем волкам из "Книги джунглей", что крутились вокруг злого тигра Шерхана. Если США - это тигр, то прихвостни-шакалы, вероятно, европейцы, - пишет Süddeutsche. - Этого Путин не сказал. Он сказал: "Киплинг - великий писатель".

"Президент, конечно, знает, что мир устроен сложнее. Он хотел бы быть великим противником либерального Запада. Или, по крайней мере, быть на равных с США, когда речь идет о решении глобальных конфликтов, таких как терроризм, коронавирус и изменение климата. Именно поэтому он постоянно предлагает себя Вашингтону в качестве сомнительного партнера, а затем демонстративно чувствует себя отвергнутым".

"Когда в марте Путин разместил дополнительные войска у украинской границы, российские наблюдатели, среди прочего, объясняли это и тем, что так он хотел проверить реакцию президента Байдена. (...) В Женеве эта проверка продолжится, - полагает издание. - Оба президента напомнят друг другу о соответствующих "красных линиях", что само по себе может оказаться полезным. Для Путина это, вероятно, вмешательство Америки в дела Белоруссии или во внутреннюю политику, вступление Украины в НАТО. Как и Байден, Путин не заинтересован в эскалации. "Стратегическая стабильность" является важной темой и для шефа Кремля. (...)".

"Путин, вероятно, хочет выяснить, "какие вопросы действительно беспокоят Байдена", в каких темах он чувствителен, где может быть полезна "взаимная сдержанность", пишет Дмитрий Тренин из Московского центра Карнеги. Конфронтация, по его мнению, продолжится, "но есть надежда, что она примет более упорядоченные формы".

"Продолжится и двойная пропаганда, - резюмирует Süddeutsche Zeitung. - Внешне Путин будет предлагать себя в качестве партнера, внутри страны - демонизировать США. Байден не хочет выступать с Путиным на совместной пресс-конференции? (...) Российское государственное телевидение расценивает это как признак слабости: Байден, вероятно, боится, что Путин будет выглядеть лучше него".