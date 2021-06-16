За ночь в этом номере Джо Байден заплатит 32 148 долларов

"Как показывают финансовые данные США, в Женеве для президента будет вполне достаточно самого лучшего", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"На сайте usaspending.gov правительство США постоянно публикует данные о своих расходах, которые были проанализированы редакцией. Согласно им, для проведения саммита команда президента США Байдена уже заключила контракты с внешними подрядчиками на сумму более 3,5 млн долларов США", - говорится в публикации.

"Наибольшую сумму Байден на данный момент потратил на работу своих спецслужб: около 1,5 млн долларов. Данные также показывают, что подготовка к саммиту уже шла полным ходом, когда 17 мая одна из российских газет впервые сообщила, что историческая встреча может пройти в Женеве", - отмечает издание.

"Когда вышла эта статья, сотрудники американской разведки уже направлялись в женевский отель Intercontinental: с 18 по 25 мая 2021 года Агентство национальной безопасности (АНБ) и Секретная служба США проверяли роскошный отель, в котором остановится президент Байден. За это Министерство внутренней безопасности заплатило 17 548 долларов".

"Американские спецслужбы разместились в нескольких отелях. Так, в отель Intercontinental они заселились уже 31 мая", - пишет издание.

"На журналистов Белый дом уже потратил больше денег, чем на окружение президента: гостиницы, арендованные автомобили, интернет и многое другое обошлось на сегодняшний день более чем в 900 тыс. долларов".

"Для своего шефа команда Джо Байдена зарезервировала изысканный люкс. "Резиденция" - так называется самый большой люкс Женевы, как восхваляет его Intercontinental. "За грандиозными дверями, равными по высоте дверям Версальского дворца, "Резиденция" предлагает величественную элегантность роскошных дворцов прошлого". За одну ночь в этом великолепии Байден выложит 32 148 долларов".

"За эти деньги он получит две спальни, большой зал с камином, две гостиные открытой планировки, библиотеку, две кухни, две столовые, две гримерные, две гардеробные, а также два хаммама, сауну, фитнес-зал и две ванны", - говорится в статье.

"Большая часть расходов Байдена приходится на людей из Военного управления Белого дома, - продолжает издание. - Оно отвечает за физическое благополучие президента - среди прочего благодаря поварам и врачам. В общей сложности пребывание свиты Байдена пока обошлось примерно в 850 тыс. долларов".

"Согласно американским данным, наибольшую выгоду от саммита получат компании по прокату автомобилей и водители лимузинов: на них правительство США потратило на сегодняшний день 2,4 млн долларов - от микроавтобуса для экипажа "борта номер один" до обычных лимузинов и грузовика для спецслужбы", - пишет Tages-Anzeiger.