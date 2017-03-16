За романом Трампа с Россией стоит башня, полная олигархов

"На 78-м этаже - россиянин, которого олигарх обвинил в связях с организованной преступностью и вымогательстве. На 79-м - узбекский ювелир, находившийся под следствием по делу об отмывании денег и в конце концов убитый на улице в Манхэттене. Четырьмя этажами выше - промосковский украинский политик, партия которого наняла советника Дональда Трампа, - перечисляют Калеб Мелби и Кери Гейгер в Bloomberg Businessweek. - Когда Трамп начал строительство своей "Башни мира" по адресу площадь ООН, 845, самые дорогие этажи этого высочайшего в мире (90-этажного) жилого дома привлекли богатых людей, получивших свои деньги из бывшего Советского Союза. Трампу были нужны те, кто мог потратить много. (...) Башня была построена на горе долгов, взятых в немецких банках. Как Трамп написал в своей книге The Art of Comeback ("Искусство возвращения"), "это разрушило мое "я", мою гордость - идти со шляпой в руке к банкирам".

"Слабость Трампа к России так и остается загадкой, и большое количество квартир, проданных им людям со связями с бывшим Советским Союзом, может давать подсказки", - говорится в статье.

"У нас были крупные покупатели из России, Украины и Казахстана", - сказала Дебра Стоттс, "агент по недвижимости, заполнявшая башню".

"Самая вершина оставалась нераспроданной годами, однако треть квартир, проданных на этажах с 76-го по 83-й к 2004 году, досталась людям или организациям с ограниченной ответственностью, связанным с Россией и соседними странами, как показало расследование Bloomberg. Репортаж включает в себя более двух десятков интервью и обзор сотен общедоступных документов, поданных в Нью-Йорке", - сообщают авторы.

Журналистки напоминают, что в 2008 году старший сын Трампа, Дональд-младший, сказал: "Мы видели большой приток денег из России". "Что он имел в виду, никогда не пояснялось, как и то, важны ли были эти обстоятельства для объяснения дружелюбия Трампа в отношении Москвы. Но возможно, что для ответа имеют значение сотни миллионов долларов, спасшие жилые дома Трампа в период финансовой уязвимости", - резюмируют Мелби и Гейгер.