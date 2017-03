16 марта 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Сыграл ли экс-советник Трампа Пол Манафорт какую-то роль в массовом убийстве в 2014 году на Украине? Киевский адвокат Евгения Закревская энергично борется за демократические ценности и верховенство закона, пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Закревская сложила мозаику из доказательств, которая свидетельствует: ответственность за трагические события февраля 2014 года, когда на киевских улицах были убиты более 100 протестующих, лежит на всей системе украинского государства сверху донизу", - говорится в статье. "Закревская, представляющая интересы 20 потерпевших и их родственников, хочет решительно довести до Москвы и Вашингтона, а также до всех украинских официальных лиц следующую мысль: все, при чьем соучастии был отдан приказ о массовом убийстве безоружных протестующих на Майдане, должны быть привлечены к судебной ответственности и наказаны, даже если на это уйдут годы, а в списке подозреваемых окажутся такие люди, как экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт или люди, которых защищает российский президент Путин", - говорится в статье. Сейчас на Украине судят пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут". "Их подозревают в том, что они убили 48 человек и ранили до 80 участников революции Майдана 20 февраля 2014 года", - говорится в статье. "Закревская три года собирает фото- и видеодоказательства, а также вещественные доказательства типа пуль и гильз, найденных в районе площади, чтобы доказать не только то, что это подразделение милиции стреляло в протестующих, но и то, что стрельба велась по приказу", - пишет Немцова. "Закревская уверяет, что все свидетели достойны внимания. Именно в этом контексте всплывает имя Пола Манафорта", - отмечает автор. "Манафорт с 2005 года консультировал Януковича и его "Партию регионов", которую поддерживала Россия, а также крупнейшего спонсора этой партии - украинского олигарха Рината Ахметова. Даже после бурных событий февраля 2014 года и позорного бегства Януковича в Россию Манафорт вернулся на Украину, чтобы переформатировать бывшую правящую "Партию регионов" в "Оппозиционный блок", - говорится в статье. "Также сообщалось, что дочери Манафорта были обеспокоены взаимодействием отца с экс-президентом Януковичем. В добытых хакерами текстовых сообщениях, которыми, как утверждается, обменивались дочери Манафорта, есть мрачная фраза, которую написала Андреа Манафорт: "Не обманывайся. Эти деньги, которыми мы владеем, - кровавые деньги", - передает Немцова. Журналистка пишет: "Ключевой вопрос для Украины в том, консультировал ли Манафорт Януковича в период применения насилия в конце февраля 2014 года - именно тогда, когда милиционеры из "Беркута" стреляли из пулеметов по безоружным людям на площади Независимости в Киеве". "И дочери Манафорта, и правоохранительные органы США должны помочь нам выяснить правду, поскольку этот судебный процесс сегодня - урок для всего мира", - сказала Закревская. "Если учесть важную связь Манафорта с президентом Трампом, выяснение правды о роли Манафорта в феврале 2014 года могло бы иметь историческое значение и для США", - замечает Немцова. Источник: The Daily Beast