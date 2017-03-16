Несокрушимый Навальный

Алексей Навальный не сдается, пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет. Новый фильм о коррупции в России, который Навальный выложил на YouTube, набрал уже 8,8 млн с лишним просмотров. "Этот рекорд достигнут менее чем за две недели с тех пор, как этот юрист и оппозиционный политик опубликовал результаты расследования, в центре которого на сей раз оказался премьер-министр Дмитрий Медведев", - говорится в статье.

"Навальный, намеренный соперничать за президентский пост на выборах 2018 года, называет премьера бенефициаром империи, состоящей из роскошных гигантских особняков в различных областях России", - пишет автор. "К этим особнякам, возможно, добавляются земли общей площадью более 100 га, животноводческая ферма и виноградники, а также объекты недвижимости в Италии (поместье, виноградники и винодельческое предприятие в Тоскане) и две роскошных яхты. По словам Навального, эта империя содержится через сеть фондов, контролируемых узким кругом лиц, близких к Медведеву. В эти теоретически благотворительные организации были переведены деньги и объекты недвижимости на сумму как минимум 70 млрд рублей (около 1,13 млрд евро)", - пишет издание.

"В качестве стратегии Навальный уже провозгласил себя кандидатом в президенты России. Однако предвыборная кампания пока не началась, и неясно, сможет ли этот политик участвовать в выборах, поскольку находится на свободе "условно" - он приговорен к пяти годам тюрьмы (за мошенничество в лесной промышленности в Кировской области)", - говорится в статье.

По мнению некоторых политических изданий, тот факт, что срок условный, а не реальный, позволит властям в нужный момент манипулировать ситуацией - допустить или не допустить Навального к выборам. "Путину (участие которого в выборах ожидается, хотя пока не анонсируется) очень важно снова выиграть выборы при большой явке, как намекнули в Кремле. Также очень важно, чтобы результаты выборов выглядели достоверными, а для этого Путину нужны кандидаты, которых легко победить, но которых будут воспринимать как серьезный вызов его фигуре", - говорится в статье.

Бонет пересказывает мнение политолога Глеба Павловского: "Кроме Навального, есть еще 10-20 подходящих кандидатов в президенты России, в том числе губернаторы и высокопоставленные чиновники, и "половина из них" на честных выборах могла бы победить нынешнего президента". Поскольку конституция запрещает баллотироваться на третий срок подряд, выборы 2018 года - вероятно, последние, в которых будет участвовать Путин. "По словам Павловского, это обстоятельство парадоксальным образом уже знаменует конец путинской эры, так что главной интригой в 2018 году будет "игра в коалиции" между деятелями, которые оказались в верхах благодаря нынешнему президенту и хотят после ухода Путина сохранить свою власть и влияние", - пишет газета.

"Навальный умеет использовать соцсети для установления контакта с российским обществом", - отмечает автор. И все же, по данным февральского опроса "Левада-центра", 53% россиян не знали, кто такой Навальный (47% - знали)."Среди тех, кто его знает, 10% рассматривают возможность голосования за него, а 83% не станут за него голосовать", - сообщает автор.

В списке проблем, которые волнуют россиян, коррупция - лишь на пятом месте, добавляет журналистка, вновь ссылаясь на опросы "Левада-центра". Социолог Денис Волков поясняет, что россиян не удивляет коррумпированность руководителей. "Россияне терпят их коррупцию при условии, что те работают эффективно", - говорится в статье.