Шесть политических шагов, которые следует предпринять Трампу, чтобы воспрепятствовать Путину на Украине

"Соединенные Штаты не должны упускать из виду текущую военно-политическую кампанию Кремля, цель которой - дестабилизация Украины и приход пророссийского правительства к власти в Киеве", - утверждает в своей статье в Foreign Policy Майкл Карпентер, старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, в прошлом помощник заместителя министра обороны США и советник вице-президента Джо Байдена по внешней политике.

"На деле есть прямая связь между агрессией России на Украине и ее вмешательством в выборы в США. Попытки России провести в Белый дом более сговорчивую фигуру отчасти были направлены на то, чтобы заставить новую администрацию США отступиться от поддержки Украины. Когда в порядке профессиональной деятельности я контактировал с российским послом Сергеем Кисляком, он делал особый упор на критике поддержки, которую США оказывают демократическому киевскому правительству. Кисляк и другие официальные лица российского правительства часто уверяли, что падение прежнего клептократического правительства Украины во главе с Виктором Януковичем угрожает ключевым интересам Москвы и что Соединенным Штатам следует держаться подальше от Украины", - пишет автор.

"Украина важна для США не потому, будто Вашингтон имеет в этой стране важные экономические или военные интересы. Скорее дело в том, что вторжение России в соседнюю страну и попытка аннексировать часть ее территории противоречат самым основным принципам международного порядка", - говорится в статье.

Карпентер рекомендует разработать последовательную стратегию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Автор перечисляет шесть пунктов, на которых стоит сосредоточиться американскому истеблишменту национальной безопасности.

1. "Новая администрация должна и в дальнейшем укреплять украинскую оборону, которая ставит заслон российской агрессии", - пишет автор.

Автор советует расширить и продлить программу обучения украинских военных, а вдобавок предоставить Украине оборонительные вооружения и технику, в том числе противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контролирования огня.

"Хотя некоторые утверждают, что действия по вооружению Украины станут для России приглашением к эскалации конфликта, оборонительные вооружения не изменят в пользу Украины соотношение сил на поле боя, поскольку Россия имеет колоссальные преимущества по огневой мощи. Однако при наличии таких вооружений соединенным российским и сепаратистским силам будет труднее переходить в наступление и занимать дополнительные территории, как они пытались сделать в Авдеевке. Собственно для российского Генштаба отказ НАТО вооружать Украину - намного более провокативный шаг, чем поставки оборонительных вооружений", - говорится в статье.

2. "Соединенным Штатам необходимо принять непосредственное участие в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта", - рекомендует автор. По его мнению, в отсутствие США "Нормандская четверка" в феврале 2015 года "договорилась о плохо продуманном "Минском протоколе".

"Кремль прекрасно понимает, что имитация переговоров сохраняет текущее положение дел навечно, а участие местных "доверенных лиц" позволяет отразить обвинения. Соединенные Штаты должны непосредственно включиться в переговоры, чтобы изменить эту динамику", - говорится в статье.

3. "Урегулирование конфликта никоим образом невозможно без усиления давления на Россию", - считает автор. "Россия хочет получить контроль над правительством в Киеве и ради этой цели готова играть вдолгую и вкладывать значительные ресурсы. Хотя санкции определенно нанесли ущерб российской экономике, Москва, вероятно, делает ставку на то, что со временем может перетянуть на свою сторону какого-нибудь европейского (или американского) лидера, предложив ему подходящие "пряники", чтобы он изменил сложившемуся консенсусу", - говорится в статье. По мнению автора, Соединенным Штатам нужна возможность смягчать или ужесточать санкции в зависимости от поведения России. "Это довольно сложно сделать с санкциями, требующими тесного сотрудничества между США и ЕС, поскольку в ЕС процесс принятия решений - медлительный и неуклюжий", - говорится в статье. Односторонние экономические санкции США были бы неэффективны, так как на место американских компаний просто придут их европейские конкуренты. "Но финансовые санкции легче регулировать, они не столь зависимы от сходных мер ЕС", - пишет автор. "На данный момент США ввели "блокирующие санкции" (блокирующие все финансовые транзакции компании) в отношении лишь одного российского банка, который даже не входит в двадцатку крупнейших. Итак, односторонние финансовые санкции США следует рассматривать как средство поощрить соблюдение "Минского протокола", - говорится в статье.

4. "Нужно изменить временной диапазон. Сейчас Россия играет вдолгую, твердо намереваясь сохранить военные варианты своих действий, а тем временем экспериментируя с политической подрывной работой, инструментами которой служат олигархи и коррупция", - говорится в статье. Автор советует администрации США "в сотрудничестве с Францией и Германией составить детальную "дорожную карту" практического осуществления "Минского протокола": очень четко прописать, какие шаги следует предпринять и в какой последовательности".

"Например, западным лидерам следует настаивать на том, чтобы Россия не позже конкретной даты отвела свои силы от линии соприкосновения", - пишет автор. "Если бы существовал жесткий график осуществления Минских соглашений, Россия расплачивалась бы за нарушения графика, в основном в результате ужесточения санкций", - говорится в статье.

5. "Новая администрация должна по-прежнему инвестировать в успех Украины", - пишет автор. "Чуть ли не самое худшее, что новая администрация может сделать Украине (кроме как открыто продаться российским интересам), - это перейти к принципу невмешательства", - говорится в статье. По настоянию США на Украине созданы антикоррупционные органы, но суды и группы чиновников им яростно сопротивляются. "Только слаженное давление и бдительный надзор Запада гарантируют, что украинские институты, обеспечивающие верховенство закона, постепенно выполнят свои задачи", - пишет автор.

6. "Новая администрация должна добиться, чтобы европейцы больше поддерживали демократическое развитие Украины. По вопросу реформ европейские страны просто не оказывают такого давления и не ставят таких условий, как США или МВФ", - пишет автор. Украина далеко шагнула вперед, но США и европейские лидеры должны активно, слаженно побуждать Украину к продолжению реформ, укреплению демократических институтов и развитию возможностей по защите ее суверенитета и территориальной целостности.

"Во имя будущего европейской безопасности и либерального международного порядка международное сообщество должно сделать так, чтобы спустя 10 лет кремлевские лидеры, размышляя о российской оккупации Украины, сочли ее стратегической ошибкой, которая бесповоротно направила Украину на путь интеграции с Западом и либеральной демократии", - заключает автор.