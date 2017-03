16 марта 2017 г. Бен Кардин | The Guardian Нарушение Россией ядерного договора - прямая угроза безопасности Европы "Россия снова бросила на Европу тень возможного ядерного конфликта, - заявляет американский сенатор Бен Кардин в The Guardian. - На прошлой неделе, выступая перед Конгрессом, американские военные чиновники подтвердили, что Россия сделала еще один шаг к разрушению европейской оборонной системы, тайно разместив ракеты класса "земля-воздух", пригодные для нанесения по этому континенту ядерных ударов. Развертывание Россией этой системы - прямое нарушение Договора о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД), которое ставит под угрозу ближайших союзников Америки". "После Второй мировой войны американцы постепенно пришли к пониманию того, что наша безопасность напрямую связана со стабильной и безопасной Европой, - говорится в статье. - Сегодня крупнейшая угроза для Европы - Россия, которая под руководством президента Путина систематически подрывает все договоренности в сфере безопасности, которые привели к мирному завершению холодной войны". "Система крылатых ракет, развернутая Россией, особенно опасна и особенно дестабилизирует. Она позволяет России быстро направить на Европу удар ядерных войск, не дав НАТО почти никакого времени на то, чтобы определить, что происходит атака, - указывает Кардин. - Именно во избежание такого рода ситуаций президенты Рейган и Горбачев в 1987 году подписали Договор о РСМД, запрещающий Соединенным Штатам и Советскому Союзу размещение ракет класса "земля-воздух", пригодных для использования с ядерными боеголовками и имеющих диапазон между 500 и 5500 км. Так закончилась ядерная конфронтация сверхдержав в Европе". "Нам нужно принять оборонительные меры, чтобы защитить себя и наших союзников от российской агрессии, но мы должны сделать это так, чтобы сохранить порядок, основанный на правилах, который укрепляет безопасность Европы и, в конечном итоге, США. Кроме того, нам нужно ясно дать понять международному сообществу, что Россия нарушила свои обязательства по договору, несмотря на ее усилия замаскировать и отрицать свои преступные действия", - говорится в статье. Источник: The Guardian