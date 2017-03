16 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Взлом Yahoo - дело рук ФСБ и "хакеров на аутсорсинге" Минюст США предъявил обвинения офицерам ФСБ Докучаеву и Сущину, которые координировали и оплачивали незаконный сбор информации хакерами Алексеем Беланом и Каримом Баратовым. "По словам экспертов, эти обвинения сорвали фиговый листок, которым Россия прикрывала систему предоставления защиты от уголовного преследования преступникам, подрабатывающим на правительство", - пишет USA Today. "Агенты российского правительства стоят за печально известным взломом Yahoo в 2014 году, в результате которого была похищена информация о более чем полумиллиарде учетных записей, в том числе используемых представителями вооруженных сил США и сотрудниками компаний в банковском, финансовом и транспортном секторах, как заявили в среду федеральные власти", - пишет The Wall Street Journal. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Дмитрия Александровича Докучаева и Игоря Анатольевича Сущина, офицеров ФСБ, в том, что они координировали незаконный сбор информации и платили за него в США и за границей. "Это первое подобное уголовное дело, в котором непосредственно обвиняется Россия", - подчеркивают корреспонденты. "По словам властей, два российских агента сотрудничали с соучастниками преступного заговора, против которых также выдвинуты обвинения, - Алексеем Беланом и Каримом Баратовым, - чтобы взломать компьютерные системы Yahoo. Они получили доступ к содержанию 6,5 тыс. учетных записей и использовали информацию, похищенную в Yahoo, для взлома других почтовых доменов, в том числе Google", - сообщает издание. "Вашингтон не контактировал с Москвой по каналам, предназначенным для решения вопросов, связанных с кибербезопасностью, в этом случае, - прокомментировал выдвинутые обвинения российский чиновник. - Этот факт, как и отсутствие конкретных деталей по делу, позволяют предположить, что это очередное использование темы "российских хакеров" во внутриполитических дрязгах в США". Среди чиновников США, которых затронули действия хакеров, были сотрудники служб кибербезопасности и дипломаты. Другие учетные записи принадлежали сотрудникам американских финансовых служб и частных инвестиционных компаний, американской авиакомпании, французской транспортной компании, российским журналистам, российскому инвестиционному банку, швейцарскому "биткойн-кошельку" и банку, говорится в обвинении. Интерес для российской разведки представляли также аккаунты дипломата соседней с Россией страны, автора журналистских расследований газеты "Коммерсант Daily" и консультанта по связям с общественностью, который проводил анализ в связи с заявкой России на членство в ВТО, утверждается в обвинении. В обвинительном заключении подробно описан сговор между кибервором и двумя сотрудниками российской спецслужбы, пишет The New York Times. В 2013 году кибервор Алексей Белан был арестован по запросу США в Греции, но избежал экстрадиции и вернулся в Россию. После этого "ФСБ привлекла его к работе над очень амбициозным проектом взлома Yahoo и кражи информации об аккаунтах сотен миллионов пользователей", сообщают журналисты. "Взаимоотношения Белана с двумя сотрудниками российских спецслужб - Дмитрием Александровичем Докучаевым и Игорем Анатольевичем Сущиным - описаны в обвинительном заключении, которое в среду было рассекречено в федеральном суде в Сан-Франциско", - говорится в статье. Сотрудники ФСБ снабдили Белана инструментами российских шпионских служб. Под их руководством он помогал следить за иностранными официальными лицами и даже за российскими гражданами. "В конечном итоге команда в 2014 году похитила информацию подписчиков в объеме более 500 млн аккаунтов и воспользовалась патентованным ПО Yahoo, чтобы получить доступ примерно к 6,5 тыс. из них", - говорится в статье. "Официальные лица дали мало информации о 43-летнем Сущине - кураторе из ФСБ. Но 33-летнего Докучаева, который в обвинительном заключении описывается как лицо, с которым Белан контактировал в ФСБ напрямую, окружает интригующий ореол. В начале декабря Докучаев был арестован в России по подозрениям в госизмене и обвинен в передаче секретной информации США", - сообщает издание. Карим Баратов, 22-хлетний обладатель двойного гражданства - Канады и Казахстана, подозреваемый во взломе Yahoo, бравировал своим богатством, пишут корреспонденты The Globe and Mail. По словам журналистов, подростки в городе Анкастер, пригороде канадского Гамильтона, где он проживал, знали его по соцсетям и рассказывали родителям, что он "продал интернет-бизнес за миллионы долларов". В среду правительство США сообщило, что этот парень, "выставлявший себя любителем скоростных машин, бросившим учебу в старших классах", был только что арестован "в связи с предполагаемым взломом аккаунтов электронной почты, инициированным Россией", передают журналисты. В Facebook, Instagram и AskFM молодой человек "выставлял себя трудолюбивым компьютерным вундеркиндом и предпринимателем, ставшим миллионером уже в подростковом возрасте", говорится в репортаже. "Вчера США впервые предъявили обвинения двум российским шпионам, ключевую роль в разоблачении которых сыграла британская военная разведка MI-5, - пишет The Times. - О "существенном вкладе" британской спецслужбы упомянули высшие офицеры ФБР, когда министерство юстиции США предъявило обвинения во взломе порядка 500 млн аккаунтов Yahoo в 2014 году". Источники в Уайтхолле сообщили, что MI-5 привлекли к расследованию данной угрозы, потому что активность российской ФСБ вписывается в задачи британской разведки - бороться с "враждебными деятелями", независимо от того, были ли взломаны почтовые аккаунта британских граждан. "Обвинения предъявлены четверым россиянам", - говорится в статье. Дмитрий Докучаев (33 года, арестован в декабре в Москве по обвинению в предоставлении информации ЦРУ) и Игорь Сущин (43 года, предположительно руководитель Докучаева) - офицеры спецслужб. Алексей Белан (29 лет, известен под ником Magg, ранее арестован в Греции, но бежал в Россию) и Карим Баратов (22 года, обвиняется во взломе 80 аккаунтов, арестован в Канаде во вторник) - гражданские хакеры, предположительно привлеченные ФСБ, поясняет издание. "Почему Россия привлекает хакеров по аутсорсингу?" - так озаглавлен материал, опубликованный в USA Today. "Почти все страны прибегают к тому или иному виду кибершпионажа, но Россия стоит особняком: вместо того, чтобы использовать разведчиков и военных, она привлекает для этой работы криминальных хакеров из своего процветающего цифрового подполья", - пишет журналистка Элизабет Вейзе. "Можно сказать, что русские - практически "номер один" в использовании преступных организаций как партнеров", - сказал в интервью USA Today бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф. По словам экспертов, обвинения Минюста США сорвали фиговый листок, которым Россия прикрывала вовлеченность в эту деятельность, и выставили напоказ во всей ее рельефности российскую систему предоставления защиты от уголовного преследования преступникам, которые подрабатывают на правительство, говорится в статье. "Привлечение преступников в качестве агентов-посредников позволило властям скрыть собственную роль в проведении такого рода кибератак", - сказал Чертофф. "Привлечение хакеров для выполнения взломов имеет смысл только в России, потому что цифровые таланты этой страны сосредоточены в подполье, по словам Виталия Кремеза, директора по исследованиям в киберразведывательной компании Flashpoint", - передает автор. "В России нет Силиконовой долины, она не может предоставить хорошие условия" высококвалифицированным выпускникам технических вузов, сказал Кремез. "Работая в подполье, они могут вести роскошную жизнь, наслаждаться путешествиями, красивыми машинами и доходом, который армия и разведка никогда не смогли бы им обеспечить". Взлом 500 млн аккаунтов Yahoo был во многом побочным продуктом поиска информации о конкретных людях, нужной российскому правительству. В обмен преступники смогли использовать полученные данные в своих целях, поэтому обе стороны выиграли, говорится в статье.