Москва протестировала в Сирии свое новейшее оружие

"В частности, российские военные применили корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения КАБ-500, способные пробивать толстые бетонные стены", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"С самого начала своей военной интервенции в Сирии в сентябре 2015 года Москва протестировала "в реальной обстановке" свое новейшее оружие. Российская армия отнюдь не единственная, кто извлекает пользу из военных операций, чтобы устроить полигон для испытания своей мощи, как в технологических, так и в тактических и коммерческих целях. Гарантия "проверено в бою" для любого вооружения является решающим преимуществом при экспорте", - говорится в статье.

"Для России такие цели и задачи очень важны, ведь известно, что эта страна в ускоренном темпе восстанавливает свою обороноспособность в течение последних десяти лет, и на ее долю приходится 25% мирового экспорта оружия, в частности, в Индию, Вьетнам и Китай. Даже по признанию российского министра обороны Сергея Шойгу, Москва испытала в Сирии 160 видов оружия и боевых комплексов, которые "продемонстрировали свою надежность и эффективность", - передает автор.

"В начале октября 2015 года, через несколько дней после начала своей интервенции, Россия задействовала в Сирии свой многофункциональный истребитель-бомбардировщик "Сухой" Су-4 для выполнения различных боевых заданий с сирийской авиабазы Хмеймим", - сообщает журналист.

"По данным прокремлевского экспертно-аналитического центра "Валдай", Москва использовала в Сирии много видов бомб и ракет, представляющих собой новейшие технические достижения. В частности, российские военные применили корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения КАБ-500, способные пробивать толстые бетонные стены. Ракетный комплекс "Калибр" (с максимальной дистанцией 2600 км) впервые нанес ракетный удар с подводной лодки по реальному противнику. Новейшими кораблями российских военно-морских сил являются малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М"), которые также были использованы для обстрела позиций противника из акватории Каспийского моря", - указывает Барлюэ.

"Эти действия по демонстрации военной мощи направлены и на достижение более масштабных целей", - говорится в статье. По мнению Пьера Разу, директора по исследованиям Института стратегических исследований Военной академии в Париже (IRSEM) и автора книги "Ирано-иракская война", у Кремля четыре приоритета на Ближнем Востоке: "Сдержать джихадистскую угрозу на юге и помешать ее усилению на севере, продвинуть свои энергетические интересы, изолировать Реджепа Тайипа Эрдогана, так как Москва опасается сползания Турции в сторону исламизма, и, наконец, показать всем автократам региона, что Россия является незаменимым партнером, на которого может рассчитывать любая авторитарная власть".