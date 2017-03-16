ВАДА "требует прозрачной системы"

Обвинению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в слабости по отношению к России его генеральный директор Оливье Ниггли противопоставляет нерешительность Международного олимпийского комитета и ратует за выяснение ролей. Интервью с Оливье Ниггли взял специальный корреспондент Le Monde в Лозанне (Швейцария) Клеман Гийю.

На ежегодном симпозиуме агентства в Лозанне, в присутствии семисот участников антидопинговой борьбы, съехавшихся со всего мира, Оливье Ниггли прояснил корреспонденту ситуацию по двум задачам на ближайшие месяцы: это реформа полномочий ВАДА и дальнейшее развитие российского досье, за 11 месяцев до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

"Получается, что это Международный олимпийский комитет виновен в том, что он не исключил Россию из числа участников Олимпиады в Рио, а не ВАДА?" - спросил журналист.

"Я этого не говорю. Я говорю, что последствия для России были неясными, из-за этого различными структурами были приняты различные решения. Это создало большую путаницу в системе. По этой причине сегодня надо составить очень четкий список санкций. Мы прописываем в уголовном кодексе несоответствия всемирному антидопинговому кодексу. При таких-то обстоятельствах будут такие-то последствия. Чтобы каждый знал, чему он подвергнется за нарушение этих правил. Нам нужно прийти к соглашению по поводу санкций и структур, которые должны их применять. ВАДА должно четко определить, кто соответствует правилам, а кто нет", - ответил Ниггли.

"Вы хотите, чтобы ВАДА могло решать, должна ли та или иная страна быть отстранена от участия в каком-либо событии, в случае несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу?" - спросил интервьюер.

"Я этого не требую. Мое требование в том, чтобы эта система была прозрачной, когда все знают, что и как. Если это должна решать наша организация, мы готовы... там видно будет", - ответил Ниггли.

"Какие условия должна выполнить Россия, чтобы участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане?" - спросил журналист.

"Не мне об этом говорить. Но чтобы снова соответствовать, они должны создать на месте достаточно независимую и надежную систему, чтобы можно было поверить в то, что допинг-пробы, которые проводятся в России, являются действительными", - ответил собеседник издания.

"Согласно нашему требованию, отныне независимый комитет контролирует российское антидопинговое агентство РУСАДА, и оно теперь независимо от министерства спорта. Еще им следует нанять нейтрального и компетентного генерального директора", - заявил Ниггли.

"Какой месседж несет назначение олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, открыто критикуемой ВАДА, руководителем РУСАДА?" - поинтересовался корреспондент.

"Она не играет решающей роли. Однако мы не скрываем своего мнения и прямо говорим, что это нельзя назвать хорошим знаком. Мы бы не отдали ей предпочтение, такой выбор не посылает доброго месседжа во внешний мир, но россиянам самим решать, какой имидж они хотят создавать", - ответил гендиректор ВАДА.

"Выступление нового российского министра спорта Павла Колобкова в понедельник 13 марта в Лозанне согласовывалось с выступлением Владимира Путина на прошлой неделе: многое соответствовало тому, что мы уже слышали некоторое время назад и чего мы уже достаточно наслушались (отстранение руководителя Московской антидопинговой лаборатории, обвиненного в нарушении антидопингового законодательства, из-за доклада Макларена). Однако он признает, что такая проблема действительно существует, и выражает желание сотрудничать с ВАДА, чтобы изменить ситуацию. Нельзя за несколько месяцев изменить культуру страны", - утверждает собеседник издания.

"Согласно докладу Макларена, Олимпиады в Лондоне и особенно в Сочи были отмечены махинациями с допингом со стороны России. Помимо всех усилий, которые может совершить Россия, не должна ли она быть отстранена от предстоящей зимней Олимпиады за всю совокупность своих действий?" - спросил интервьюер.

"На своем уровне мы применили все санкции, какие только возможно. Таким образом, ответ - да. Безусловно, необходимо наказывать за действия такого рода. Мы сделали все что могли, в рамках своих полномочий", - ответил гендиректор ВАДА.

"Если национальное антидопинговое агентство не объявлено соответствующим нормам Олимпиады, должна ли Россия, по вашему мнению, быть отстранена от участия?" - спросил журналист.

"На этот вопрос нельзя ответить просто так. Следует ли наказывать целое государство? Или надо создать такую возможность, чтобы спортсмены, едущие на Олимпиаду, были проверены в достаточной степени и могли предоставить необходимые гарантии?" - прокомментировал Ниггли.