Москва расширяет свою медиа-империю

"В России влюбленность в Дональда Трампа вылилась в интересный феномен", - пишет московский корреспондент французской газеты Le Monde Изабель Мандро в статье, выходящей в рамках серии материалов под заголовком "Информационные войны Кремля". Впервые в январе, рассказывает автор, президент США превзошел Владимира Путина по цитируемости в российских СМИ - он упоминался 202 тыс. раз по сравнению с 147700 упоминаниями российского лидера, согласно агентству "Интерфакс".

"В феврале все встало на свои места, - говорится в статье. - Группка сторонников НОД (пропутинское "Национально-освободительное движение") поразмахивала плакатами с надписью "Нет культу Трампа" перед редакцией провластного новостного агентства "Россия сегодня", и хозяин Кремля вновь вернулся на первое место в десятке самых упоминаемых личностей". Как отмечает автор, "в России СМИ являются лучшим барометром настроений власти и ее самым эффективным инструментом в "информационной войне".

Приведение СМИ в желаемое состояние было быстрым, пишет журналистка. "Как только Владимир Путин пришел к власти в стране в 2000 году, панорама печатной прессы, телевидения и радио подверглась самой настоящей чистке, - повествует издание. - Олигархи, вложившиеся в эту отрасль в 90-е годы, один за другим были вынуждены избавиться от активов". Так, начиная с 2001 года, "Владимир Гусинский принудительно уступил свою могущественную группу "Медиа-Мост" (включая НТВ), радио "Эхо Москвы" и многочисленные журналы".

"По решению суда холдинг магната, ныне пребывающего в изгнании (он обладатель испанского гражданства), был передан в собственность "Газпром-Медиа", дочки могущественной государственной топливной корпорации, которая владеет никак не менее чем 38 телевизионными каналами, десятью радиостанциями, тремя интернет-провайдерами, одним спутниковым провайдером, четырьмя издательскими домами, 23 интернет-сайтами и четырьмя рекламными агентствами".

"Пространство свободных СМИ не переставало постепенно сужаться, - продолжает свой рассказ автор. - Сейчас лишь небольшая группка, как, например, канал "Дождь", "Новая газета" или группа РБК, продолжает держаться в нелегких условиях".

"На протяжении последних 17 лет более эффективным, чем цензура методом Кремля по установлению контроля над СМИ было воздействие на экономический аспект через оказание давления на рекламодателей и провайдеров", - отметил в беседе с изданием ведущий "Эха Москвы" Сергей Пархоменко.

В 2014 году конфликт на Украине и аннексия Крыма стали поворотной точкой во вселенной российских СМИ, пишет Мандро. "Впервые предприятия этой отрасли или журналисты были занесены в списки западных санкций, - говорится в статье. - "Газпром-Медиа" числится в санкционном списке министерства финансов США; Дмитрий Киселев - известный ведущий "Первого канала" и руководитель "России сегодня" - одновременно внесен в американские и европейские списки".

"В сентябре 2014 года, - рассказывает автор, - Дума проголосовала за закон по снижению до 20% доли иностранцев в российских СМИ по причине того, как тогда объяснил депутат Вадим Деньгин (ЛДПР), что они имели "доступ к умам людей и формированию общественного мнения".

"Через месяц, в октябре, - говорится в статье, - появился на свет "Спутник" - последняя ступень ракеты кремлевской пропаганды для внешнего пользования. Эта мультимедийная платформа была создана в рекордные сроки и существует на многих языках. Она входит в группу "Россия сегодня", собственника спутникового канала RT (Russia Today), который тоже уже транслируется во многих точках мира: в Великобритании, США, на подходе Франция". Издание подчеркивает, что группа полностью спонсируется из госбюджета и была создана указом Владимира Путина от 9 декабря 2013 года; она претендует на распространение "точки зрения России" против господства "мейнстримовых" международных СМИ.

"В один голос с центральными каналами российского телевидения RT и "Спутник" штампуют ядовитые, порой выдуманные отчеты об Украине, как это было в случае с "Первым каналом" и историей с трехлетним распятым мальчиком, или вволю транслируют агрессивные, иногда скомканные репортажи про новости Запада, особенно настаивая на кризисе мигрантов в Европе или на общественных протестах, - отмечает Мандро. - Администрация Обамы там подвергалась почти систематическим нападкам".

"Власть и СМИ были всегда связаны в России, еще со времен Ельцина. Но с тех пор как случилась Украина, эволюция этого была ужасающей: телевидение было в авангарде войны", - сказала в беседе с изданием Арина Бородина, журналистка и эксперт в области СМИ, которая преподавала на факультете журналистики МГУ.

В качестве создателя государственной пропаганды часто называют Алексея Громова, который тоже был внесен в американский и европейский санкционный списки, говорится в статье. Он ранее занимал руководящую должность на "Первом канале", а ныне является первым заместителем руководителя президентской администрации и "имеет репутацию посредника между Кремлем и СМИ". "Громов демоничен, он придает политическую направленность даже незначительным новостям", - рассказал один журналист, пожелавший остаться неназванным.

По словам Сергея Пархоменко, в такой ситуации "журналист одинок и окружен врагами". "Иногда некоторые платят жизнью, как Анна Политковская, убитая в 2006 году, после того как она писала про чеченские войны для "Новой газеты".

Часто оставшиеся в России журналисты вынуждены присоединяться к оппозиции, пишет Мандро. "Они нередко являются правозащитниками и подвергаются запугиванию". Так, 28 февраля квартиру Зои Световой, 57-летней хорошо известной в Москве журналистки, говорящей по-французски, обыскивали 11 часов подряд, сообщает издание.

Эта дочь советских диссидентов, посещающая тюрьмы, часто писала разоблачающие российскую судебную систему статьи. Сейчас она работает для сайта "Открытая Россия", созданного оппозиционером Михаилом Ходорковским, бывшим олигархом, подвергшимся в России судебному преследованию.

"Я подписала трудовой договор с главным редактором, а не с Ходорковским, я плачу налоги и подписываюсь своим именем, - рассказала журналистка с утомленным от обыска лицом. - Это, вероятно, имело целью меня напугать. Когда ты работаешь журналистом в путинской России, ты должен знать, что тебя прослушивают, что обыски стали нормой и что тебя снимают на камеры Life News [канал, близкий к спецслужбам]", - подытожила Светова.