SputnikNews и RT, инструменты влияния России во Франции

Запущенные во Франции мультимедийная платформа и система информации очень хорошо представлены в социальных сетях, пишут журналисты Le Monde Алексис Делькабр и Александр Пикар в продолжение серии материалов под заголовком "Информационные войны Кремля".

Российские СМИ отметились вхождением во французские президентские выборы в феврале, когда генеральный секретарь партии Эммануэля Макрона "Вперед!" Ришар Ферран выступил против их "вмешательства" в избирательную кампанию. "Вот уже в течение нескольких недель RT (ранее Russia Today) и SputnikNews с ожесточением распространяют об Эммануэле Макроне самые клеветнические слухи", - уверил депутат в своей статье в Le Monde.

"Хотя Sputnik и RT и опровергают свое желание повлиять на выборы, это обвинение выводит их на чистую воду через два года после их появления во Франции, соответственно в конце 2014 года и в начале 2015 года. Новостное агентство и телеканал сумели создать собственное пространство. Их контент хорошо оснащен ссылками в поисковых системах, и они широко представлены в социальных сетях - RT является одним из франкоязычных СМИ, проявляющих наибольшую активность в приложении Periscope. По данным его отдела по связям с общественностью, это позволило ему удвоить свою аудиторию в 2016 году и достичь 2,5 млн посетителей в месяц. Sputnik также заявляет об удвоении своего трафика во Франции начиная с июня 2015 года", - говорится в статье.

"С точки зрения редакционной политики, сайты дополняют друг друга. Их девизы похожи: "Мы раскрываем то, о чем не говорят другие" для Sputnik, "Осмеливайтесь задавать вопросы" для RT. Обе установки призваны смягчить недоверие, которое испытывают французы по отношению к этим СМИ. Sputnik больше развивается в стиле таблоида, RT скорее делает акцент на академическом аспекте", - отмечают авторы.

"Эти нюансы касаются формы. Содержание общее: защита российских позиций по международным вопросам, таким как Сирия, благожелательность к сепаратистским деятелям, беспрестанное освещение социальной напряженности во Франции. Среди кандидатов на президентских выборах на обоих сайтах широко представлены Франсуа Фийон и Марин Ле Пен", - комментируют журналисты.

"Такое позиционирование объясняет многократное обращение обоих СМИ к крайне правым взглядам", - говорится в статье. Французский политолог, специалист по России Сесиль Весье упоминает об "эффекте каскада", сгенерированного множеством сайтов, блогов и аккаунтов, которые ретранслируют этот контент.

"Они осознали, что присвоенное клеймо "кремлевских СМИ" наносит им вред, - комментирует Николя Энен, французский журналист и автор книги "Русская Франция". - И они перешли к логике нормализации".

"Этот поиск нормализации привел в 2017 году к большому для российских СМИ во Франции проекту: объявлению о готовящемся круглосуточном вещании телеканала RT France. По данным RT, эта цель должна быть достигнута "в конце года", - сообщают авторы.

Как говорится в публикации, эти СМИ выдвигают на первый план риторику ниспровержения, проиллюстрированную их главным редактором в Москве Маргаритой Симоньян в конце февраля в интервью газете La Croix: "Каждый день французская пресса публикует "фейковые новости" о RT, о Sputnik, о России. Никто в Париже не выступает против этой дезинформации".