16 марта 2017 г. Джозеф Голдстейн и Майкл Швирц | The New York Times В обвинительном заключении подробно описан сговор между кибервором и двумя сотрудниками российской спецслужбы В 2013 году кибервор Алексей Белан был арестован по запросу США в Греции, но избежал экстрадиции и вернулся в Россию, пишет The New York Times. После этого "ФСБ привлекла его к работе над очень амбициозным проектом взлома Yahoo и кражи информации об аккаунтах сотен миллионов пользователей", сообщают журналисты Джозеф Голдстейн и Майкл Швирц. "Взаимоотношения Белана с двумя сотрудниками российских спецслужб - Дмитрием Александровичем Докучаевым и Игорем Анатольевичем Сущиным - описаны в обвинительном заключении, которое в среду было рассекречено в федеральном суде в Сан-Франциско", - говорится в статье. "Министерство юстиции США утверждает, что сотрудники ФСБ снабдили Белана инструментами российских шпионских служб, дабы минимизировать риск его обнаружения американскими правоохранителями. Под их руководством он помогал следить за иностранными официальными лицами и даже за российскими гражданами, в том числе за репортером газеты и сотрудником МВД", - сообщают авторы, не упоминая имен предполагаемых объектов слежки. "В конечном итоге команда в 2014 году похитила информацию подписчиков в объеме более 500 млн аккаунтов и воспользовалась патентованным ПО Yahoo, чтобы получить доступ примерно к 6,5 тыс. из них", - говорится в статье. Как сказано в обвинительном заключении, некоторые из взломанных аккаунтов принадлежали американским госслужащим, "в частности из сфер кибербезопасности, дипломатии, вооруженных сил и Белого дома". "В материалах судебного дела также описана второстепенная схема: офицеры ФСБ заплатили канадскому хакеру за взлом отдельных аккаунтов Gmail", - пишет издание. "Среди жертв были российские госслужащие, в том числе сотрудник подразделения МВД РФ по борьбе с киберпреступностью. Это наводит на мысль, что ФСБ применяла свои разведывательные ресурсы для получения перевеса над конкурирующим ведомством", - говорится в статье. "Официальные лица дали мало информации о 43-летнем Сущине - кураторе из ФСБ, который, как утверждается в обвинительном заключении, был внедрен в одну российскую финансовую фирму в качестве эксперта по кибербезопасности. Но 33-летнего Докучаева, который в обвинительном заключении описывается как лицо, с которым Белан контактировал в ФСБ напрямую, окружает интригующий ореол. В начале декабря Докучаев был арестован в России по подозрениям в госизмене и обвинен в передаче секретной информации Соединенным Штатам", - говорится в статье. Источник: The New York Times