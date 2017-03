16 марта 2017 г. Алисса Дж. Рубин | The New York Times Герт Вилдерс потерпел неудачу на фоне разброса голосов обеспокоенных голландцев "Крайне правый политик Герт Вилдерс не подтвердил ожиданий на выборах в Голландии в среду, получив места в парламенте, но не сумев убедить значительное число избирателей поддержать его радикальную позицию по запрету на въезд иммигрантам-мусульманам и выходу из ЕС, по данным предварительных результатов и экзит-поллов", - пишет The New York Times. Эти результаты немедленно поприветствовали проевропейские политики, которые надеются на то, что они смогут остановить набирающие силу популистские, антиевропейские и антимусульманские силы, олицетворением которых стал Вилдерс, говорится в статье. "Избиратели, явка на выборы которых стала рекордной, тем не менее, отдали предпочтение правым и правоцентристским партиям, частично присвоившим его радикальные установки, в том числе партии действующего премьер-министра Марка Рютте", - отмечает автор статьи Алисса Дж. Рубин. "За выборами в Голландии пристально наблюдали как за показателем возможного направления развития событий в год важных выборов в Европе, в том числе во Франции всего лишь через несколько недель и потом в Германии и, возможно, в Италии", - говорится в статье. Многие из победивших голландских партий выступают за ЕС - что стало редким лучом надежды во времена, когда силы популистов создали угрозу для самого существования блока, а Британия готовится выйти из него, отмечает издание. "Нидерланды после "Брекзита", после американских выборов, сказали "тпру" неправильному популизму", - сказал премьер Марк Рютте. "В ходе этой предвыборной кампании весь мир следил за нами, - отмечает Александр Пехтолд, лидер получившей хорошие результаты левой партии "Демократы-66". - Они наблюдали за Европой, чтобы увидеть, последует ли этот континент за призывами популистов, но сейчас стало ясно, что эти призывы были отвергнуты здесь, в Нидерландах". "Однако существуют пределы того, насколько надежным прогнозом послужат Нидерланды, одна из наиболее либеральных стран Европы в социальном отношении, для других важных европейских выборов в этом году, включая президентские выборы в следующем месяце во Франции", - отмечает Рубин. Марк Бовенс, политолог из Утрехтского университета, отмечает, что партия Вилдерса и другие правые партии, несмотря на свои достижения, не преодолели свой традиционный порог. "И некоторые традиционные партии сдвинулись в более националистическом направлении, позаимствовав немного ветра из его парусов, - считает он. - В Германии можно увидеть ту же стратегию". Немецкая правящая коалиция во главе с канцлером Ангелой Меркель, которой предстоит жесткая предвыборная кампания в этом году, явно была воодушевлена результатом голосования в Нидерландах, отмечает издание. Вилдерс, которому, кажется, нравилось то, что его называют "голландским Дональдом Трампом", придерживается настолько радикальных взглядов, что некоторые, похоже, дважды подумали, прежде чем поддержать его. "Он призывал запретить Коран, сравнивая его с книгой Гитлера "Майн кампф", которая запрещена в Нидерландах, и закрыть мечети, исламские культурные центры и школы", - напоминает издание. "На прошлых выборах влияние экстремистских правых партий было в значительной степени затушевано политической системой, результатом которой вот уже более века становится коалиционное правление", - отмечает автор. "Выборы в этом году могут подарить Нидерландам самое раздробленное правительство в истории. Некоторые политологи полагают, что на формирование правительства могут уйти недели или месяцы, а правящая коалиция будет хрупкой", - говорится в статье. Источник: The New York Times