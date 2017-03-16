Националистические передергивания на Украине

"В среду на Украине произошел удивительный поворот: президент Порошенко ввел экономическую блокаду территорий на Донбассе, контролируемых пророссийскими сепаратистами", - пишет Маттиас Бенц на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung, напоминая о том, что совсем незадолго до этого Киев положил конец аналогичной блокаде, посредством которой украинские активисты несколько недель препятствовали поставкам угля с Донбасса. Это соответствовало прежней линии власти, и Киев постоянно заявлял, что блокада угрожает энергетической безопасности Украины.

Чем же можно объяснить эти перемены? "С одной стороны, - отмечает автор, - Киев хочет закрепить за собой монополию на применение силы. Более Киев не мог терпеть блокаду легальных поставок угля из Донбасса со стороны активистов. С другой стороны, властям приходится учитывать возрастающие националистические настроения на Украине. Идея блокады очень популярна среди населения, и Киев опасался демонстраций".

Еще один эпизод, как говорится далее, показывает, насколько большое давление оказывают националисты. Так, на этой неделе украинские активисты заложили кирпичами входы в филиалы российских банков. В последнее время в стране все громче слышатся призывы выгнать их из страны.

"Между тем Киев должен быть осторожен, чтобы не попасть в националистический фарватер, так как судьба страны зависит не от того, будет ли идти торговля с сепаратистскими территориями и будут ли на Украине работать несколько российских банков, - считает Бенц. - Самое главное - не бросать проведение необходимых реформ во власти и в экономике".