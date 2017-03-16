Правильный способ расследовать вмешательство России в выборы

"Пока Конгресс готовится к расследованию предположительного российского вмешательства в американские выборы, можно поспорить о том, какую именно форму оно примет. Но даже на этом раннем этапе ясно одно. Независимо от того, будут ли им заниматься комитеты по разведке, или совместный специальный комитет, или какая-то другая созданная Конгрессом система, жизненно важной целью такого расследования должна быть двухпартийность, - указывают в Politico бывшие сенаторы США Карл Левин (демократ, служил в Сенате с 1979 по 2015 год) и Джон Уорнер (республиканец, служил в Сенате с 1979 по 2009 год). - И дело не только в том, что расследование должно проводиться от начала до конца усилиями обеих партий. Дело в том, что история показывает, что расследование будет ценным, только если американская общественность воспримет его как двухпартийное".

"Отслеживание и анализ любых российских контактов и действий представляют огромную трудность. Потребуется доступ к лицам и документам, находящимся не только [в США], но и в других странах. Некоторые улики будут секретными. Будут утечки и ложные следы. Мишени расследования будут обороняться. Свидетели будут мешать следствию. Будут усилия по затягиванию следствия и усилия по поиску каналов, позволяющих ослабить приверженность комиссии фактам, - говорится в статье. - Несмотря на все эти угрозы, расследование будет успешным, но только если члены конгресса, возглавляющие следствие, распорядятся, чтобы сотрудники, относящиеся к меньшинству и большинству (Республиканской и Демократической партиям, в данном случае. - Прим. ред.), действовали полностью двухпартийно - взялись за руки и держались крепко".