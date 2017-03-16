Зеехоферу придется играть в Москве две взаимоисключающие роли

Визит премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера к российскому президенту станет "чем-то вроде хождения по лезвию ножа, ведь в Москве ему придется играть сразу две роли, которые противоречат друг другу", пишет политический обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Лиза Шнелль.

С одной стороны, Зеехофер едет вместе с крупной делегацией представителей бизнеса, которые ждут от премьера, что он "будет представлять интересы Баварии", как он это уже делал во время поездки в начале 2016 года. Тогда Зеехофер потребовал скорейшего отказа от взаимных санкций Евросоюза и России и назвал конфликт на Украине "перестрелками". "Его как будто не волновало, что тем самым он противоречил жесткой линии Ангелы Меркель по отношению к России, - пишет журналистка. - Отчасти это было сделано для демонстрации Меркель собственной власти".

Но, с другой стороны, недавно "Зеехофер поддержал кандидатуру Меркель на пост канцлера ФРГ и заявил о поддержке партии Меркель", говорится в статье.

"Как бы то ни было, но глава баварской ХСС не может одновременно хвалить Меркель и наносить удар ей в спину из Москвы. И если в Москве он снова не скажет ни единого слова критики в адрес России, ущерб удвоится: он навредит миру между ХДС и баварской ХСС, но, прежде всего, ослабит позицию Германии перед лицом России", - уверена Шнелль.