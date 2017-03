16 марта 2017 г. Эдуард Лозанский и Гилберт Доктороу | The Washington Times Презрение к Москве "Туман окутал американскую политическую жизнь, и обычному гражданину достаточно сложно понять, что происходит", - пишут в газете The Washington Times Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве, и Гилберт Доктороу, старший научный сотрудник университета. По словам авторов, основные СМИ в США "ежедневно требуют новых отставок в администрации и проведения независимых расследований на фоне утверждений о сговоре предвыборной команды Дональда Трампа и Кремля". В этом контексте политика на российском направлении - самое наглядное отражение более общей атаки на президента Трампа, считают эксперты. Эта политика является синонимом его планов поменять позицию США, сделав из Америки более обычного и менее "исключительного" члена когорты мировых держав, а также отказаться от вечной войны и последовать совету Тедди Рузвельта "говорить ласково, но держать наготове большую дубинку". Однако все это, по мнению авторов, "неприемлемо для американского истеблишмента обеих партий с его ментальностью холодной войны". В свете вышесказанного кажется, что Трамп и члены его правительства "отступились от мысли о договоренности с Россией или внесения каких-либо структурных изменений в НАТО, а также в наши отношения с союзниками в Европе и Азии", полагают эксперты. Так, судя по всему, "Трамп отказался от намерения включить Россию в антитеррористическую коалицию, хотя многократно повторял это во время предвыборной кампании", говорится в статье. "Россию не пригласили поучаствовать в предстоящей встрече этой коалиции, которая пройдет с 22 по 23 мая в Вашингтоне". "Это большое разочарование для тех, кто верил, что несколько успешных совместных операций США и России помогли бы создать дух "братьев по оружию", на основе которого можно строить дальнейшее сближение", - отмечают авторы. "Мы живем в параллельных реальностях, где широкая публика ежедневно испытывает на себе влияние нападок СМИ, ополчившихся на Трампа и его внешнюю политику (понимай: Россия), в то время как экспертное сообщество политологов за последние месяцы открылось и дает более тонкие интерпретации и по поводу Трампа, и даже по поводу широко демонизируемого Владимира Путина". "Что же нас ожидает, учитывая, что раскол истеблишмента очевиден, несмотря на истерическую кампанию СМИ в духе маккартизма против Трампа?" - задаются вопросом Лозанский и Доктороу. Они считают, что американский президент "не сможет выиграть битву за направление внешней политики Америки и, возможно, даже удержать власть, если он не сумеет приструнить тех, кто занимается саботажем в правительственных ведомствах и стоит за утечками информации, которые ежедневно подпитывают медийную лихорадку". "Все те, кто проголосовал за Трампа, все еще ждут, когда он реализует политику, которая привела его в Белый дом", - подытоживают эксперты. Источник: The Washington Times