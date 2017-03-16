На суперъяхте российского миллиардера, возможно, инсталлировали дорогую древесину стоимостью 174 тыс. евро

На немецких верфях в Рендсбурге и Киле, на которых строилась мегаяхта для российского миллиардера Андрея Мельниченко, разгорелся скандал. Во вторник немецкая прокуратура пришла туда с обысками из-за того, что яхта якобы была декорирована дорогой древесиной, незаконно срубленной в Мьянме, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Соответствующую информацию прокуратуре, по данным издания Flensburger Tageblatt, передало Агентство экологических исследований (EIA), у которого есть документы, подтверждающие, что на яхте были инсталлированы породы тикового дерева стоимостью в 174 тыс. евро. Сейчас, по всей видимости, правоохранителями взяты пробы дерева. Впервые подобные обвинения появились в октябре прошлого года, но тогда представитель Мельниченко заявил немецкому журналу Der Spiegel, что "обвинения ложны, несправедливы и бессодержательны".

Корабль, получивший название "Парусная яхта А", был разработан специально для россиянина дизайнером Филиппом Старком и имеет 143 метра в длину и 25 метров в ширину, а площадь парусов составляет 3700 квадратных метров, что соответствует примерно половине площади футбольного поля. Официальных данных о стоимости судна нет, но по слухам она находится на уровне 400 млн евро. Помимо прозрачной панорамной наблюдательной площадки ниже ватерлинии у корабля есть собственная подводная лодка.

Последний раз судно попало в газетные заголовки в середине февраля, когда оно было задержано перед Гибралтаром. Причиной стали неоплаченные счета в размере 15,3 млн евро, которые собственник задолжал верфи и поставщикам. Тогда, как добавляет издание, спор был улажен в кратчайшие сроки.