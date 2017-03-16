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16 марта 2017 г.
16 марта 2017 г.

Сара Мария Брех | Die Welt

На один вечер - герой всей Европы

Согласно прогнозам, по итогам выборов в Нидерландах "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) действующего премьер-министра Марка Рютте останется крупнейшей партией в стране. "Но куда более важная новость заключается в том, что VVD с большим отрывом победила правопопулистскую "Партию свободы" (PVV) Герта Вилдерса. Таким образом, Рютте стал героем Европы", - пишет Сара Мария Брех в немецкой газете Die Welt.

С победой на выборах Рютте по телефону поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Кандидат на пост канцлера ФРГ от "Социал-демократической партии Германии" Мартин Шульц заявил, что "большая часть голландцев дала отпор травле Герта Вилдерса и его отношению к целым группам населения". "Это хорошая новость для Европы и Нидерландов", - добавил он.

О том, что Голландия останется "проевропейской либеральной цитаделью", на своей странице в Twitter написал глава фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" в Европарламенте Ги Верхофстадт. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, в свою очередь, поздравил Рютте с "победой над экстремизмом".

Между тем еще несколько дней тому назад никто не ожидал подобного результата: на протяжении нескольких месяцев "Партия свободы" лидировала в опросах. VVD стала немного ближе к своему сопернику лишь на прошлой неделе, и только предпоследний опрос показал, что партия Рютте вырвалась вперед, говорится в статье.

Источник: Die Welt


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