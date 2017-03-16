Эрдоган хочет открыть границы - да пускай!

Турецкие политики угрожают выйти из миграционной сделки и позволить сирийцам продолжить путь на север. Все это - пустые угрозы, уверен обозреватель a href=https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162889248/Erdogan-will-die-Grenzen-oeffnen-lasst-ihn-doch.html target="new">Die Welt Кристоф Б.Шильц.

"Дух фашизма бродит по улицам Европы", - заявил в среду президент Турции Эрдоган. "Было бы фатальной ошибкой считать подобные заявления всего лишь предвыборным грохотанием. Этот человек, - считает автор публикации, - скорее всего, больше никогда не вернется в приемлемые рамки".

"Федеральное правительство должно спросить себя, на исправный ли компас ориентируется Германия в отношениях с автократом. Европа обязана Эрдогану значительным снижением потока беженцев, говорят в Берлине, и нельзя ставить на кон существующее положение вещей. Неужели?" - пишет журналист.

Угрозы выйти из миграционной сделки доносятся из Анкары с завидной регулярностью - дипломаты в Брюсселе уже лишь ухмыляются. "До сих пор так ничего и не произошло. Вопрос в том, почему? Президент Эрдоган (выполнив угрозы) лишился бы важного, с его точки зрения, инструмента давления на Запад. Можно лишь подбодрить правительство в Анкаре: давайте, дерзайте! Открывайте границы, вперед!"

"Если подобное произойдет, то станет очевидно: не так уж много беженцев по земле или по морю отправятся из Турции в направлении Греции и Болгарии, - полагает автор. - У Эрдогана не получится реализовать то, чем он угрожает: он не вызовет новую миграционную волну в Европе".

Шильц аргументирует это тем, что, с одной стороны, "львиная доля из 2,7 млн сирийцев, которые сегодня находятся в Турции, либо предпочтут остаться в Турции, либо вернутся на родину". С другой - "Турция в своих собственных интересах настолько плотно закрыла границу с Сирией, что новые беженцы в практически не проникают". Кроме того, добавляет немецких журналист, перспективы двинуться из Турции на север больше не кажутся беженцам очень привлекательными: балканский маршрут перекрыт, более того, велика вероятность застрять на греческих островах и прозябать там в ужасных условиях".

Эрдогану Евросоюз нужен больше, чем он Евросоюзу, считает автор. "У Анкары в данный момент нет других партнеров, способных заменить европейцев. Самое время Европе продемонстрировать больше уверенности в себе", - советует Шильц.