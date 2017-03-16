Андерс Фог Расмуссен: "Если Россия продолжит демонстрировать агрессию, мы должны будем реагировать"

Экс-глава НАТО, а ныне советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен не исключает возвращения полуострова Крым Украине. Сначала, однако, следует поработать над Минскими договоренностями, отметил он в беседе с Die Welt.

Отвечая на вопрос корреспондента немецкого издания Рихарда Херцингера о том, изменились ли условия жизни в Крыму после аннексии, Расмуссен указывает на то, что "Россия установила в Крыму информационную блокаду, в результате чего адекватно оценить ситуацию на полуострове непросто. Однако можно исходить из того, что аннексия Крыма привела к ухудшению экономического положения, и условия жизни простых граждан точно не улучшились. Россия сфокусирована на расширении своего военного присутствия на полуострове. Это свидетельствует о том, что истинным мотивом аннексии Крыма было желание Москвы взять Черное море под военно-стратегический контроль".

Экс-генсек НАТО указывает и на "катастрофическую" ситуацию с правами человека в Крыму, особо выделяя положение татар, оказавшихся под "давлением со стороны российских властей".

Что касается перспективы возвращения Крыма в состав Украины, Рассмусен проводит в этой связи историческую параллель: "Советский Союз в свое время незаконно присоединил страны Балтии. Для многих из нас, выросших в тени холодной войны, перспектива освобождения этих государств казалась нереальной. Однако в какой-то момент ситуация изменилась, коммунистическая система рухнула, и три балтийских государства вернули себе свободу и независимость. Сегодня они цветущие демократии. Сегодня трудно себе представить, что можно вынудить Россию вернуть Крым. Но нельзя исключать того, что новые события могут привести к изменению ситуации. Для того чтобы оставить открытой такую возможность, Запад ни при каких обстоятельствах не должен признавать незаконное вхождение Крыма в состав РФ".

Комментируя реализацию Минских договоренностей, экс-глава Североатлантического альянса указал на "серьезнейшие недочеты, если не сказать конструктивные ошибки" соглашений. "Но я не думаю, что у нас есть альтернатива этим договоренностям", - отмечет он. В первую очередь, по мнению Расмуссена, следует уточнить условия возвращения контроля Украины над ее границами. "Пока у Украины нет такого контроля, с трудом можно себе представить, как можно остановить проникновение российских войск на территорию Восточной Украины и провести там свободные выборы".

По словам Расмуссена, в последнее время многое указывает на то, что между президентами Трампом и Путиным не будет заключено сделки, от которой могла бы пострадать Украина. "В Конгрессе в Вашингтоне существует серьезное большинство, выступающее за твердую позицию в отношении России и более серьезную поддержку Украины. Такие события, как отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна из-за его тесных контактов с Москвой, ограничивают Трампа в его намерении идти на уступки Путину". По мнению экс-генсека альянса, только усилив давление на Россию, можно добиться от нее реализации условий Минских соглашений.

Андерс Фог Расмуссен выступает и за поддержку экономического развития и общественных реформ на Украине. "Превращение Украины в общество с функционирующей рыночной экономикой и демократией - это лучший способ вынудить Россию занять конструктивную позицию. Это продемонстрирует россиянам, что существует альтернатива путинскому националистическому курсу".

Отвечая на вопрос журналиста о необходимости европейской поддержки Украины и при помощи вооружений, Расмуссен указывает на то, что "если Россия продолжит демонстрировать агрессию, мы должны будем реагировать". В качестве возможной реакции экс-генсек НАТО говорит о поставках на Украину оборонительного вооружения.

По словам Расмуссена, Украина уже провела ряд основополагающих и частично непопулярных реформ - это касается в первую очередь борьбы с коррупцией и снижения зависимости в энергетическом секторе. "Тот факт, что в некоторых европейских столицах утверждается обратное, я отношу к негативным последствиям проводимой Россией дезинформационной кампании. Конечно, Украине еще предстоит провести множество реформ - и ЕС может и должен поддержать ее в этом", - подчеркивает советник Порошенко.