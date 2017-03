16 марта 2017 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Как гарантировать, чтобы Кремль помнил Бориса Немцова "Похоже, приоритетная задача российского правительства - попытаться стереть память о Борисе Немцове", - пишет в своей статье в The Washington Post Владимир Кара-Мурза-младший, вице-председатель движения "Открытая Россия", председатель "Фонда Бориса Немцова за свободу". Он упоминает, что муниципальные служащие "разоряют самодельный мемориал на мосту, где он был убит", власти неоднократно отвергали просьбы установить в Москве мемориальную доску. Между тем американский сенатор-республиканец Марко Рубио внес проект постановления, согласно которому отрезок Висконсин-авеню перед российским посольством в Вашингтоне получит название Boris Nemtsov Plaza (площадь Бориса Немцова), а само посольство - почтовый адрес: 1 Boris Nemtsov Plaza (площадь Бориса Немцова, дом 1). "Появление площади Бориса Немцова будет перманентно напоминать путинскому режиму и российскому народу, что голоса этих диссидентов по-прежнему живы и что защитников свободы не заставишь замолчать", - заявил Рубио. Кара-Мурза напоминает: 28 сентября 1994 года, на ужине в российском посольстве в Вашингтоне, президент Ельцин представил Немцова (в то время губернатора Нижегородской области) президенту Клинтону. Кара-Мурза сообщает, что недавно встречался со Строубом Тэлботтом, который в 1994 году был заместителем госсекретаря США. "Он припомнил слова, которые Ельцин сказал Клинтону о Немцове: "Позвольте мне познакомить вас с этим парнем, обратите на него внимание. Этот молодой человек такой же хороший, как и я, и такой же большой, как и я, и он станет президентом России", - пишет Кара-Мурза. Немцов сделался для многих россиян символом более демократичной России, отмечает он. Автор также напоминает: когда в 1984 году Конгресс США присвоил советскому посольству адрес "площадь Андрея Сахарова, дом 1", мало кто подозревал, что менее чем через десять лет в посольстве России будет установлен бюст Сахарова. "Придет день, когда Россия будет гордиться именем Бориса Немцова на официальных бланках своего посольства. Она также будет признательна тем, кто в трудные времена не дал ей забыть это имя", - заключает автор. Источник: The Washington Post